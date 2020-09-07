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Трендові спідниці осені-2020: повний гід від стиліста

Автор: Ольвія Агаркова

Експерт навела найпопулярніші варіанти спідниць з подіумів

Знати про останні тренди холодного сезону варто для того, щоб грамотно оновити свій гардероб і вибрати найактуальніші моделі. Стиліст Карина Капріелова назвала топ варіантів осені-2020.

Сім модних фасонів і текстур спідниць з модних подіумів виглядають так:

  • Спідниці-олівець довжини міді.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Спідниці з розрізом - будь-які розрізи, які відкривають ніжку.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Стьобані спідниці - прямі або розкльошені немає різниці. Найважливіше - стьоганість.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Спідниці з бахромою - не відомо, чи приживуться подібні спідниці у вас в гардеробі, але в тенденціях вони є.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Прозорі фактури - з щільними колготками і довгими жакетами виглядають виправдано.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Спідниці в складку любите плісе і бантовими складками? Носіть.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

  • Спідниці з драпіруванням - цікавий тренд, який може змоделювати животик і навпаки.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стиліст також розповіла про сміливий осінній тренд, який варто розглянути уважніше. Під фразою "довгі шкарпетки" експерт має на увазі довжину до середини гомілки. Найчастіше ці шкарпетки нагадують спортивні, але є і варіанти, які нагадують чоловічі. Як і з чим зараз комбінують ці шкарпетки?

  • З короткими сукнями або спідницями можна вдягнути спортивні шкарпетки.
  • Спортивні шкарпетки також відмінно виглядають зі спортивними варіантами штанів або джогерами. Можна надіти на штани, а можна заправити під штани.
  • З повітряними сукнями і грубими черевиками можуть цікаво виглядати як чоловічі шкарпетки, так і спортивні.
  • Важливо дотримуватися пропорції в довжинах. Безпечний варіант, це коли шкарпетки смужкою визирають з-під черевиків.
  • З биркенштоками, щоб створювався злегка недбалий вигляд краще надягати варіанти шкарпеток, які нагадують чоловічі.
  • З шортами і кросівками добре зайдуть спортивні варіанти.
  • З кедами добре виглядають будь-які види довгих шкарпеток. Важливо, щоб були дотримані пропорції.

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Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ідеальні колготки.

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