Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стилист рассказала об актуальных новинках осеннего сезона

Осень уже стоит на пороге, а последние летние дни становятся не такими жаркими, поэтому самое время подумать о гардеробе для межсезонья. Какие платья будут носить осенью 2020 и на что стоит обратить внимание при формировании трендовых образов рассказала стилист Карина Каприэлова.

Стилист выделила главные тенденции 2020 и назвала самые актуальные варианты:

Платья с расширенным плечом в стиле 90-х

Платья с объемным рукавом остаются

Минимализм с разрезами

Кожаные платья

Платья в клетку

Платья с бахромой

Платья с пайетками

Трикотажные платья

Платья с белыми воротничками

Платья с прозрачными вставками

Платья в стиле 40-х

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Какие из вышеперечисленных трендов будут самыми носибельными в этом сезоне?

Платья с воротничками, как белыми, так и цветными

Кожаные платья

Трикотажные платья

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

По-прежнему актуальные платья в спортивном стиле. Их можно носить с боди. А вот с водолазкой и ассиметричным вырезом они будут смотреться очень стильно.

Платье-рубашка создат прекрасный ансамбль с кейпом. Сочетание романтичного платья и кардигана по-прежнему в тренде. Смелым модницам стоит обратить внимание на нарядное платье в тандеме с грубыми сапогами.

Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать ремень под любой образ.