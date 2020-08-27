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Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Четверг 27 августа 2020 16:38
Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала об актуальных новинках осеннего сезона

Осень уже стоит на пороге, а последние летние дни становятся не такими жаркими, поэтому самое время подумать о гардеробе для межсезонья. Какие платья будут носить осенью 2020 и на что стоит обратить внимание при формировании трендовых образов рассказала стилист Карина Каприэлова.

Стилист выделила главные тенденции 2020 и назвала самые актуальные варианты:

  • Платья с расширенным плечом в стиле 90-х
  • Платья с объемным рукавом остаются
  • Минимализм с разрезами
  • Кожаные платья
  • Платья в клетку
  • Платья с бахромой
  • Платья с пайетками
  • Трикотажные платья
  • Платья с белыми воротничками
  • Платья с прозрачными вставками
  • Платья в стиле 40-х

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Какие из вышеперечисленных трендов будут самыми носибельными в этом сезоне?

  • Платья с воротничками, как белыми, так и цветными
  • Кожаные платья
  • Трикотажные платья

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Трендовые платья осени-2020: стилист составила чек-лист с советами

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

По-прежнему актуальные платья в спортивном стиле. Их можно носить с боди. А вот с водолазкой и ассиметричным вырезом они будут смотреться очень стильно.

Платье-рубашка создат прекрасный ансамбль с кейпом. Сочетание романтичного платья и кардигана по-прежнему в тренде. Смелым модницам стоит обратить внимание на нарядное платье в тандеме с грубыми сапогами.

Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать ремень под любой образ.

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