Стильная осень: как правильно выбрать колготки

Иллюстративное фото (pexels.com)

Стилист рассказала, что следует учесть при покупке колготок

Колготки — важный элемент гардероба любой женщины. Их носят все от мала до велика и ошибки при этом часто совершают практически одинаковые. Стилист Полли Рыжова поделилась полезными советами о том, как правильно выбрать коглотки на осень, чтобы выглядеть стильно и актуально.

Основные моменты, которые нужно учесть при покупке колготок:

Колготки обязательно должны быть матовые.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Блестящие колготки испортят любой образ + добавят вашим ножкам лишние килограммы.

Подбираем размер правильно.

Это достаточно просто, так как их всего 5. Первый предназначен для людей с весом до 55 кг и ростом не выше 160 см. Прибавьте число 10 к этим цифрам и получите максимальный порог второго — 65 кг и 170 см. Также на всех упаковках есть таблицы с размерами.

Телесные или чёрные?

Наверное самый частый вопрос. Телесные должны быть в тон коже и уместны с туфлями, светлой обувью и светлыми платьями/юбками. Они должны быть незаметны и выглядит как вторая кожа! Чёрные матовые и плотные колготки всегда сделают ноги стройнее и сочетаются как с темной так и с цветной/светлой обувью.

Колготки в сетку и колготки с узорами.

Очень опасны - могут очень быстро превратить вас из стильной девушки в вульгарную особу. Можно выбрать чёрные в мелкий горох, либо очень очень очень мелкую сетку. И конечно не с мини юбкой!

Старайтесь выбирать колготки с усиленным мыском и широким поясом + плоские швы или бесшовные (чтобы были не заметны под одеждой), как правило такие колготки выглядят лучше и служат дольше.

Иллюстративное фото (instagram.com/poli_ryzhova)

Напомним, дизайнер Андре Тан рассказал, какие кроссовки будут в тренде осенью 2020.