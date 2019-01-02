В тренде: королева Дании восхитила роскошным коралловым платьем на новогоднем приеме

Фото: Маргрете II (instagram.com/detdanskekongehus)

1 января королева Маргрете дает прием для членов парламента и правительства

Дания традиционно начала новый год шикарным приемом, который проводит королева Маргрете II во дворце в Копенгагене в первый день года. На этот раз монаршая особа восхитила прессу и присутствующих гостей своим роскошным образом.

Датская королева появилась на торжественном мероприятии в потрясающем платье со шлейфом "цвета года" - кораллового.

Фото: Маргрете II (twitter.com/crownprincely)

Дополнили образ 78-летней Маргрете меховая накидка, жемчужный гарнитур с короной и массивные украшения.

Фото: Маргрете II (twitter.com/crownprincely)

Фото: Маргрете II (instagram.com/royalworldthailand)

Отметим, что мероприятие посетили члены парламента и правительства, а также высокопоставленные гости, наследная пара – кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик и другие члены датской королевской семьи.

Фото: датские кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (instagram.com/detdanskekongehus)

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Видео: РБК-Украина