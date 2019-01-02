У тренді: королева Данії захопила розкішною кораловою сукнею на новорічному прийомі

Фото: Маргрете II (instagram.com/detdanskekongehus)

1 січня королева Маргрете дає прийом для членів парламенту та уряду

Данія традиційно розпочала новий рік шикарним прийомом, який проводить королева Маргрете II в палаці в Копенгагені в перший день року. На цей раз монарша особа захопила пресу та присутніх гостей своїм розкішним образом.

Датська королева з'явилася на урочистому заході у приголомшливій сукні зі шлейфом "кольору року" - коралового.

Фото: Маргрете II (twitter.com/crownprincely)

Доповнили образ 78-річної Маргрете хутряна накидка, перловий гарнітур з короною і масивні прикраси.

Фото: Маргрете II (twitter.com/crownprincely)

Фото: Маргрете II (instagram.com/royalworldthailand)

Зазначимо, що захід відвідали члени парламенту та уряду, а також високопоставлені гості, наслідна пара – кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік та інші члени датської королівської сім'ї.

Фото: датські кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік (instagram.com/detdanskekongehus)

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Відео: РБК-Україна