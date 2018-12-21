Мишель Обама вышла в свет в ярком платье и сапогах за 4 тысячи долларов

Фото: Мишель Обама (Getty Images)

Бывшая первая леди презентовала в Нью-Йорке свою новую книгу

Бывшая первая леди США Мишель Обама теперь может позволить себе намного более свободный стиль в одежде, что она и продемонстрировала на днях. На презентацию своей новой книги "Становление" в Нью-Йорке супруга экс-президента США пришла в очень эффектном и запоминающемся образе.

Мишель приняла участие в паблик-токе вместе с известной актрисой Сарой Джессикой Паркер. Обама вышла на сцену в шелковом платье ярко-желтого цвета в пол и блестящих ботфортах Balenciaga стоимостью около 4 тысяч долларов.

Яркий наряд из весенней коллекции 2019 года она дополнила украшениями от Jennifer Fisher за 550 долларов.

Фото: Мишель Обама и Сара Джессика Паркер (Getty Images)

Неожиданный образ экс-первой леди пришелся по душе поклонникам, судя по реакции в зале.

Отметим, что Сара Джессика Паркер также выглядела очень стильно - она выбрала для паблик-тока платье-футляр темно-фиолетового цвета, усыпанное пайетками.

Фото: Мишель Обама и Сара Джессика Паркер (Getty Images)

В разговоре с актрисой Мишель рассказала, что когда ее муж был президентом, она старалась всячески поддерживать молодых дизайнеров.

"Мне было нужно не переступить за тонкую черту. Я должна была выделяться, не затмевая других, сливаться, но не исчезать. Как темнокожая женщина, я знала, что меня будут критиковать, если оденусь слишком эффектно или, наоборот, сделаю случайный выбор. По этой причине я все комбинировала. Носила и Michael Kors, и Gap…", – поделилась Обама..

Фото: Мишель Обама (Getty Images)

Напомним, супруга экс-президента США Барака Обамы написала книгу, в которой рассказала о своей жизни, в том числе и в Белом доме в качестве первой леди. После выхода книги Мишель отправилась в промотур.

Отметим, что голливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда. Знаменитость попала в объективы фотографов, когда прибыла на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке. Сандра выбрала длинное черное платье в белый горошек от elenareva.

Мы также писали о том, что знаменитая британская певица Дуа Липа вышла на сцену в ярком образе от украинского дизайнера. Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в эффектном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Кстати, бывшая первая леди Мишель Обама рассказала, какие советы она дала бы при встрече жене принца Гарри Меган Маркл.

Видео: РБК-Украина