Топ-5 речей, улюблений тренд і б'юті-провали: Ірина Шейк розкрила секрети стилю і краси

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель розповіла про свої таємниці Vogue Paris

Ірина Шейк – визнана красуня і справжня ікона стилю. Нещодавно вона стала обличчям нового аромату Jean Paul Gaultier – Scandal. Напередодні урочистого обіду, влаштованого на честь запуску парфуму, вона зустрілася з представниками відомого глянцю – Vogue Paris. У короткому відео редакторам видання вдалося випитати багато цікавих фактів про модеьі, її стиль та навіть провали.

Ірина на презентації нового аромату в Парижі (фото: instagram.com/irinashayk)

Насамперед йшлося, зрозуміло, про улюблені речі. За словами моделі, 5 речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки:

Сексуальне чорне плаття;

Якась незвичайна річ. Наприклад, яскравий комбінезон з незвичайними деталями;

Щось дійсно яскраве (у Ірини це синє плаття в підлогу);

Прості джинси;

Туфельки на шпильках. Це дуже сексуально і стильно, хоч не завжди зручно, зізнається Ірина.

Ірина Шейк щедро ділиться секретами розкішної зовнішності (фото: instagram.com/irinashayk)

Улюблений фешн-тренд? Звичайно ж, логотипи!

Як вона визначить свій стиль в 3-х словах? Просто, сексуально, сучасно.

Фешн-ікона – безумовно, прекрасна зовні і внутрішньо Софі Лорен.

Також Ірина розповіла промахах. Так, на питання про найжахливішій б'юті-помилку вона не вагаючись відповіла: безумовно, коли сестра выщипала їй брови в ниточку. «Слава Богу, вони «повернулися», – сміється модель.

Плаття відтінку "сплеск кольору" – маст-хев будь-якого гардероба, вважає Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Найбільш пам'ятний вихід на червону доріжку? Це був Каннський кінофестиваль 2 роки тому. Ірина також додала, що має пристрасть до цієї події, як і до Півдня Франції взагалі.

Улюблена взуття? Туфлі на шпильках! (фото: instagram.com/irinashayk)

Що вона ніколи не зрозуміє в моді? Коли бренди роблять сукні занадто маленького розміру, які не підходять нікому. «Особливо після десерту», – жартує знаменита красуня, яка у відео замовила улюблене тістечко.

Ірина у новій кампанії Versace (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, саме незвичайна зовнішність Ірини і її розкішне жіноче (а не "підліткове", як у багатьох моделей) тіло – головні козирі моделі, завдяки яким вона підписує всі нові і нові вигідні контракти. Так, нещодавно 33-річна красуня представила відразу кілька нових рекламних кампаній, включаючи Versace, The Burberry і Kooples.