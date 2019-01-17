Топ-5 трендовых вещей 2019: что должно быть в женском гардеробе

Фото (instagram.com/modaoperandi)

Стилист назвалыа основные тренды 2019 года, которыми стоит пополнить свой гардероб

Украинский топ-стилист и фешн-блогер Мария Пион назвала топ-5 самых модных вещей 2019 года, которые должны быть в гардеробе каждой модницы, опубликовав список на странице в Instagram. Стильные, функциональные и практичные, они станут основой для создания трендовых образов и базовых модных комплектов.

Шорты, кюлоты, комбинезоны-шортами

Фото: кюлот (instagram.com/trendspace.com.ua)

Все модели должны быть широкого неприталенного кроя, желательно пастельного цвета. По словам стилиста, этот предмет гардероба подойдет любой девушке, но важно правильно подобрать свою длину.

Широкие сапоги

Фото: широкие сапоги (instagram.com/modaoperandi)

Эксперт советует носить их даже с летними нарядами, ведь это удобная модель сапог, которую можно обуть как под стиль романтик, так и дерзкий рок.

Кейп

Фото: кейп (instagram.com/milla_berillo)

Пальто-кейп является абсолютным must have в этом году. Мария уверяет, что этот элемент верхней одежды является идеальным вариантом для межсезонья с переменчивой погодой, хоть многие и относятся к нему с долей сомнения.

Сумки-чемоданчики

Фото: сумка в форме сундучка (instagram.com/sacvoyage_store)

В качестве аксессуара в этом году солирующую роль будут выполнять сумки-чемоданы на жесткой основе в форме сундучка или чехла для фотоаппарата. Возможно, это и не очень практичная вещь, зато гарантированно стильная и трендовая.

Приталенные пиджаки

Фото: удлиненный пиджак (instagram.com/13shophome)

Пиджаки снова оказались на пике моды. Особенно актуальными будут приталенные модели. Причем как в виде монакцента, так и элемента многослойности.

Ранее социальная сеть Pinterest составила ежегодный рейтинг основных трендов 2019 года, основанный на самых популярных запросах пользователей в категориях предметов одежды и аксессуаров.

Напомним, что ранее мы писали, как грамотно и возвешенно подобрать гардероб, определив свои истинные потребности.

К слову, не лишним будет ознакомиться с топ пятеркой трендов в макияже, включая модные прически и цвет волос, которые будут актуальны в 2019 году.