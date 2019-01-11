ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Lite » Мода 11.01.2019 - 08:14
Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest
Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

Традиционный ежегодный рейтинг главных трендов 2019 года от популярной социальной сети

Социальная сеть, с необычным художественным уклоном Pinterest, недавно проанализировала запросы пользователей и составила рейтинг наиболее популярных предметов одежды и аксессуаров, которые ищут пользователи. Выбрав самые популярные заявки эксперты сети вывели свою топ-сто самых популярных вещей в 2019 году, мы предлагаем ознакомиться с верхней десяткой самых частых запросов.

Специалисты социальной сети озвучили, что же будет популярно в наступившем году по версии Pinterest. Кроме нарядов, с африканскими мотивами, тотал бежевыми луками, отказом от натуральных меха и кожи, гендерной амбивалентности будут также популярны ремесленнические техники хенд-мейд, комфортная одежда и всевозможные драпировки.

1. Сумки из бамбука
Во-первых, материал экологичный и выглядит такая сумочка очень эстетично. Во-вторых, опять в моде тема ретро и возвращение к трендам прошлого века. В-третьих, такая сумочка отлично подойдет на замену надоевшему соломенному аксессуару.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/e_k_accessorize)

2. Велосипедки
Носить такую деталь одежды, как велосипедки, лучше не в тренажерный зал, а в повседневной жизни, решили дизайнеры. Комбинируйте короткие велосипедные брюки со строгим верхом, например с офисным жакетом или жилетом.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/solonnika)

3. Черепаховые аксессуары
Это могут быть серьги, очки или сумочка из материала, который дизайнеры прозвали "черепаховым". Черепаховые аксессуары еще один отсыл к ретро-теме.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/da_asadullina)

4. Драпировки
Этот модный элемент заполонил все подиумы еще на прошлых неделях моды, поэтому пользователи очень часто интересовались, какие именно драпировки актуальны в 2019 году. Ответ прост — всевозможные, главное, чтобы они выгодно подчеркивали вашу фигуру.

 

Топ-10 трендов 2019 года по версии PinterestФото: (instagram.com/dolcegabbana)

5. Этнические мотивы
В тренда, например, африканские мотивы на одежде. Это - самый контрастный и аутентичный из всех этнических стилей. Он наполнен теплом солнца и яркими африканскими красками.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/usmanstore2017)

6. Анималистические принты
Леопард и его "собратья" триумфально вернулись в моду в прошлом году, в этом они также не собираются сдавать свои позиции.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/toptop.studio)

7. Дизайнерская обувь
Вдвойне хорошо, если такая обувь снабжена ярким и читаемым логотипом бренда, ведь логомания все еще актуальна.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/kristina_ov_shoes_)

8. Крупные очки
Очки на пол лица и дань моде, и отличная защита от солнца. Узкие очки в стиле 90-х спрячьте на время подальше.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

9. Экологичность
В тренде "мода без жестокости" и безопасные для экологии материалы, для изготовления одежды и аксессуаров. Кстати, в начале февраля пройдет первая веганская неделя моды, на который будут представлены именитые бренды, которые уже отказались от применения натурального меха и кожи.

Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/vera_yakimova_studio)

10. Комфортные платья

2019 год просто обязан пройти под знаком комфорта, считают и дизайнеры и модницы.

Топ-10 трендов 2019 года по версии PinterestФото: (instagram.com/lastochka.store)

Кроме того, мы писали о топ-7 странных трендов, которые вернулись из прошлого.

А еще, модный женский журнал посоветовал всем одеваться, как нигерийские стритстайлеры.

Как носить анималистичный принт(видео: РБК-Украина)

Синяя тушь и алые тени: кислотные 80-е ворвались в тренды макияжа 2019 Januhairy: снова набирает популярность флешмоб небритых ног и подмышек
Новости Украины стильмодатренд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь