Топ-10 трендов 2019 года по версии Pinterest

Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

Традиционный ежегодный рейтинг главных трендов 2019 года от популярной социальной сети

Социальная сеть, с необычным художественным уклоном Pinterest, недавно проанализировала запросы пользователей и составила рейтинг наиболее популярных предметов одежды и аксессуаров, которые ищут пользователи. Выбрав самые популярные заявки эксперты сети вывели свою топ-сто самых популярных вещей в 2019 году, мы предлагаем ознакомиться с верхней десяткой самых частых запросов.

Специалисты социальной сети озвучили, что же будет популярно в наступившем году по версии Pinterest. Кроме нарядов, с африканскими мотивами, тотал бежевыми луками, отказом от натуральных меха и кожи, гендерной амбивалентности будут также популярны ремесленнические техники хенд-мейд, комфортная одежда и всевозможные драпировки.

1. Сумки из бамбука

Во-первых, материал экологичный и выглядит такая сумочка очень эстетично. Во-вторых, опять в моде тема ретро и возвращение к трендам прошлого века. В-третьих, такая сумочка отлично подойдет на замену надоевшему соломенному аксессуару.

Фото: (instagram.com/e_k_accessorize)

2. Велосипедки

Носить такую деталь одежды, как велосипедки, лучше не в тренажерный зал, а в повседневной жизни, решили дизайнеры. Комбинируйте короткие велосипедные брюки со строгим верхом, например с офисным жакетом или жилетом.

Фото: (instagram.com/solonnika)

3. Черепаховые аксессуары

Это могут быть серьги, очки или сумочка из материала, который дизайнеры прозвали "черепаховым". Черепаховые аксессуары еще один отсыл к ретро-теме.

Фото: (instagram.com/da_asadullina)

4. Драпировки

Этот модный элемент заполонил все подиумы еще на прошлых неделях моды, поэтому пользователи очень часто интересовались, какие именно драпировки актуальны в 2019 году. Ответ прост — всевозможные, главное, чтобы они выгодно подчеркивали вашу фигуру.

Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

5. Этнические мотивы

В тренда, например, африканские мотивы на одежде. Это - самый контрастный и аутентичный из всех этнических стилей. Он наполнен теплом солнца и яркими африканскими красками.

Фото: (instagram.com/usmanstore2017)

6. Анималистические принты

Леопард и его "собратья" триумфально вернулись в моду в прошлом году, в этом они также не собираются сдавать свои позиции.

Фото: (instagram.com/toptop.studio)

7. Дизайнерская обувь

Вдвойне хорошо, если такая обувь снабжена ярким и читаемым логотипом бренда, ведь логомания все еще актуальна.

Фото: (instagram.com/kristina_ov_shoes_)

8. Крупные очки

Очки на пол лица и дань моде, и отличная защита от солнца. Узкие очки в стиле 90-х спрячьте на время подальше.

Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

9. Экологичность

В тренде "мода без жестокости" и безопасные для экологии материалы, для изготовления одежды и аксессуаров. Кстати, в начале февраля пройдет первая веганская неделя моды, на который будут представлены именитые бренды, которые уже отказались от применения натурального меха и кожи.

Фото: (instagram.com/vera_yakimova_studio)

10. Комфортные платья

2019 год просто обязан пройти под знаком комфорта, считают и дизайнеры и модницы.

Фото: (instagram.com/lastochka.store)

Кроме того, мы писали о топ-7 странных трендов, которые вернулись из прошлого.

А еще, модный женский журнал посоветовал всем одеваться, как нигерийские стритстайлеры.

Как носить анималистичный принт(видео: РБК-Украина)