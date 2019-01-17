Топ-5 трендових речей 2019: що повинно бути в жіночому гардеробі

Фото (instagram.com/modaoperandi)

Стиліст назвалыа основні тренди 2019 года, якими варто поповнити свій гардероб

Український топ-стиліст і фешн-блогер Марія Піон назвала топ-5 найбільш модних речей 2019 року, які повинні бути в гардеробі кожної модниці, опублікувавши список на сторінці Instagram. Стильні, функціональні й практичні, вони стануть основою для створення трендових образів і базових модних комплектів.

Шорти, кюлоти, комбінезони-шортами

Фото: кюлот (instagram.com/trendspace.com.ua)

Всі моделі повинні бути широкого неприталенного крою, бажано пастельного кольору. За словами стиліста, цей предмет гардероба підійде будь-якій дівчині, але важливо правильно підібрати свою довжину.

Широкі чоботи

Фото: широкі чоботи (instagram.com/modaoperandi)

Експерт радить носити їх навіть з літніми нарядами, адже це зручна модель чобіт, яку можна взути як під стиль романтик, так і зухвалий рок.

Кейп

Фото: кейп (instagram.com/milla_berillo)

Пальто-кейп є абсолютним must have в цьому році. Марія запевняє, що цей елемент верхнього одягу є ідеальним варіантом для міжсезоння з мінливою погодою, хоч багато хто і ставиться до нього з сумнівом.

Сумки-чемоданчики

Фото: сумка у формі скриньки (instagram.com/sacvoyage_store)

В якості аксесуара в цьому році провідну роль будуть виконувати сумки-валізи на жорсткій основі у формі скриньки або чохла для фотоапарата. Можливо, це і не дуже практична річ, зате гарантовано стильна і трендова.

Приталені піджаки

Фото: подовжений піджак (instagram.com/13shophome)

Піджаки знову опинилися на піку моди. Особливо актуальними будуть приталені моделі. Причому як у вигляді монакцента, так і елемента багатошаровості.

Раніше соціальна мережа Pinterest склала щорічний рейтинг основних трендів 2019 року, заснований на найбільш популярних запитах користувачів в категоріях предметів одягу та аксесуарів.

Нагадаємо, що раніше ми писали як грамотно і обдумано підібрати гардероб, визначивши свої справжні потреби.

До речі, не зайвим буде ознайомитися з топ п'ятіркою трендів в макіяжі, включаючи модні зачіски та колір волосся, які будуть актуальні в 2019 році.