Топ-5 трендов гардероба Кейт Миддлтон, которые стоит взять на заметку этой осенью

Кейт Миддлтон давно заслужила звание модной иконы, стиль которой изучают светские порталы и поклонники королевской семьи по всему миру. И хотя сама герцогиня явно не гоняется за последними трендами, обожает демонстрировать любовь к одним и тем же нарядам и демократичным маркам, в ее гардеробе всегда прослеживаются последние тенденции. Выясняем, какие вещи и направления от Кейт стоит взять на заметку этой осенью.

Женственный принт

Образ Кейт – идеальной во всех смыслах жены и мамы – как нельзя лучше подчеркивают женственные наряды. Кажется, герцогиня нашла идеальный вариант, который полностью соответствует ее мироощущению. И не собирается себе отказывать в утонченных платьях с романтичным принтом, оборками и летящими тканями. Горошек, цветочные и растительные мотивы она носит круглый год. И правильно делает: этой осенью такие узоры на пике популярности.

Женственность к лицу Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Клетка

Идеальный осенний принт – уютный и универсальный, который, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Просто подобрав несколько "своих" оттенков, каждая девушка может выгодно подчеркнуть с его помощью свою внешность. К тому же благодаря многогранности она отлично комбинируется с другими вещами. Кейт обожает клетку, и носит ее не только в поездках по Шотландии, но и в повседневной жизни.

Клетка никогда не выйдет из моды (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Высокие сапоги

В этом сезоне многие дизайнеры решили вернуть на подиумы высокие сапоги. С широкими голенищами, слегка присборенными или же узкими, на плоском ходу или же на высоких каблуках, словно из маминой молодости… Эту тенденцию не смогла пропустить и Кейт. Большая поклонница ботильонов, она все же нашла место в своем гардеробе для нескольких пар колоритных сапог. Герцогиня носит их как с длинными юбками, так и джинсами-скинни.

Высоким сапогам тоже есть место в гардеробе Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тренч с кейпом

Самый популярный вид тренча – с кейпом – в этом сезоне носит название "хэвлок". Он получил свое имя в честь генерала Гэнри Хэвлока, прославившегося не только военными достижениями, но и харизмой, а также любовью к подобных моделям. В гардеробе Кейт нечто похожее тоже нашлось. В небесного оттенка пальто с кейпом от Mulberry герцогиня блистала еще весной. Что ж, этой осенью оно будет не менее кстати.

Тренч с кейпом – хит осени (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пуховик

Практичный пуховик – вещь, которая вызывает немало споров в фешн-тусовках. Одни уверены, что он противоречит понятиям о вкусе, другие напротив, видят себя в максимально утрированных моделях, напоминающих одеяло, весьма модными. Так или иначе, в наших широтах сложно представить себя без этого предмета гардероба. А дизайнеры и модные бренды упорно работают над тем, чтобы каждый нашел себе пуховик по вкусу. В шкафу герцогини пуховикам тоже есть место. Кейт отдает предпочтение коротким стеганым курточкам, которые чаще всего носит на мероприятия, требующие активности.

Герцогини тоже носят пуховики (фото: instagram.com/kensingtonroyal)