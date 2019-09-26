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Топ-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній Африці

Lite » Мода 26.09.2019 - 19:32
Топ-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній Африці
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська і її модні експерименти

Меган Маркл, яка разом зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, зараз перебуває в турі по Південній Африці, вже встигла показати масу нарядів. Не всі вони були тепло зустрінуті шанувальниками і модними порталами. Але є й ті, які можна сміливо віднести до скарбнички вдалих луків знаменитої красуні.

Повернення в блакитну лагуну

В один з перших днів свого візиту Меган і принц Гаррі відвідали Музей шостого кварталу в Кейптауні, після чого вирушили на зустріч з місцевими жителями і разом приготували обід. Для події герцогиня вибрала яскраво-блакитне плаття-сорочку від американського бренду Veronica Beard. У цьому вбранні вона вже з'являлася на публіці під час туру по Австралії, але тепер – завдяки новій укладці і взуттю – воно заграло по-новому. Потрібно зазначити, що обидва образи досить вдалі.

Топ-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній АфриціТоп-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній АфриціМеган Маркл в Музеї шостого кварталу (фото: instagram.com/sussexroyal)

Легко і просто

Під час відвідування старовинної мечеті Меган приміряла ще один наряд подібного крою. Довге плаття оливкового кольору з короткими рукавами, поясом на талії і обїмною спідницею вона обіграла з допомогою світло-бежевих гостроносих балеток і шарфа молочного відтінку, яким прикривала голову і плечі. Образ, можливо, і не можна назвати найбільш вдалим у герцогині. Зате такий наряд зорово приховував недосконалості фігури Меган, яка ще остаточно не повернулася у форму.

Топ-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній АфриціТоп-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній АфриціМеган під час відвідування мечеті (фото: instagram.com/sussexroyal)

Lady in black

З допомогою цього наряду Меган вирішила довести: вона вміє виглядати елегантно і стильно. Поки принц Гаррі був у Ботсвані, Маркл відвідала компанію Woodstock Exchange в Кейптауні. Для цього виходу вона підібрала чорний комбінезон з V-подібним вирізом і поясом на талії. Доповнили його туфлі-човники, а також гладко зачесане і зібране на потилиці в пучок волосся. З аксесуарів вона обрала великі круглі сережки і тонкий золотий браслет. Мерехтлива шкіра, блискучі губи і чарівна посмішка – останні складові її блискучого образу.

Топ-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній АфриціТоп-3 самих вдалих образи Меган Маркл під час туру по Південній АфриціМеган на зустрічі в компанії Woodstock Exchange (фото: instagram.com/sussexroyal)

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