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От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременности

Lite » Мода 23.09.2019 - 19:31
От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременности
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Самые яркие образы герцогини от начала замужества и до сегодня

Меган Маркл за последние пару лет пережила много разнообразных событий, которые так и иначе сказались на ее внешности. И беременность и рождение малыша – пожалуй, одно из самых важных. Причем если на некоторых материнство действует так, что они забывают на время о нарядах, все внимание переключив на ребенка, то Меган, похоже, напротив – наконец обрела себя и свой стиль.

От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиМеган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Достаточно одного взгляда на фото последних месяцев, чтобы понять, что наряды герцогини стали более расслабленными и менее формальными. Создается впечатление, то Меган наконец почувствовала свободу в выражении себя. Раньше она четко следовала установленным правилам, появляясь на мероприятиях чаще всего в максимально закрытых платьях, на случай особо торжественный – в роскошных нарядах, дополненных королевскими атрибутами: шляпками, брошами и серьгами, передающимися по наследству.

От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Лишь иногда (и то чаще – когда ее заставали папарацци) она выходила в свет в мини, джинсах и удобных костюмах. Иногда, впрочем, Меган умудрялась нарушить дресс-код какого-либо мероприятия или возмутить общественность чрезмерно дорогим образом. Но такие случаи скорее исключение.

От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременности

От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиМеган в первые месяцы замужества (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Сегодня же в ее гардеробе можно найти свободного кроя рубашки и укороченные платья, разнообразные брюки, а также подчеркивающие достоинства фигуры детали и прозрачные ткани. Она стала чаще носить любимый черный, принты, подбирать любимые аксессуары, которые скорее можно назвать трендовыми, чем классическими.

От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиМеган Маркл после рождения сына (фото: instagram.com/sussexroyal)

Есть и такие детали гардероба, которые прошли проверку временем и новым «статусом» герцогини. К примеру, никуда не делись из ее гардероба платья с запахом на пуговицах, лодочки на шпильках, а также брюки-скинни.

От строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиОт строгой классики до модных излишеств: как изменился стиль Меган Маркл до и после беременностиЕсть у Меган и фавориты на все времена (фото: instagram.com/sussexroyal)

Макияж и прическа герцогини также остались практически неизменны. Волосы, уложенные мягкой волной, и пучки с выпущенными прядями – фавориты Меган. А в макияже акцент по-прежнему на ровный тон кожи с золотистым отливом, выразительные глаза и нейтральный оттенок губ.

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