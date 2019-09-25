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Сама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в Кейптауне

Lite » Мода 25.09.2019 - 11:33
Сама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в Кейптауне
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги продолжают тур по Южной Африке

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свою поездку. Следующей остановкой на пути герцогов был пляж Монвабиси, там они встретились с серфингистами. Компания Waves for Change занимается подготовкой специалистов, готовых оказать психологическую поддержку молодежи. 38-летняя Меган и 35-летний Гарри получили настоящее удовольствие от этой встречи – вместе с остальными участниками они выполняли все необходимые действия и "ритуалы", включая общение, танцы и медитацию.

Сама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в КейптаунеСама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в КейптаунеСама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в КейптаунеМеган на встрече с серфингистами (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для этого события Меган выбрала кэжуал-образ. Узкие черные брюки она дополнила белой рубашкой из собственной капсульной коллекции, сверху накинув джинсовую куртку Madewell. Дополнили лук лоферы лососевого оттенка, а также горчичная сумка на длинной ручке, которую герцогиня перекидывала через плечо. Волосы она убрала в пучок, макияж сделала максимально сдержанный, а из украшений отдала преимущество минималистичному набору от Jennifer Meyer.

Позже супруги встретились с представителями организации The Lunchbox Fund, которая занимается блюдами для школьников. А затем отправились в район Бо-Каап, где у них запланировано посещение мечети, а также прием в резиденцию Британского верховного комиссара.

Сама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в КейптаунеСама скромность: Меган Маркл в сдержанном образе посетила старейшую крепость в КейптаунеДля мечети Меган оделась соответствующе (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для визита в старейшую мечеть страны Меган выбрала соответствующий наряд: длинное платье с короткими рукавами и поясом на талии цвета хаки, которое дополнила светлыми остроносыми балетками и такого же оттенка объемным шарфом, чтобы прикрыть голову и плечи. В крепости они встретились с имамом, представителями религиозных общин и студентами. Герцоги Сассекские были встречены тепло и сами буквально светились от счастья.

После вместе с жителями города они отпраздновали День наследия – в этот праздник местные прославляют культуру и верования родной страны, обмениваются букетами и подарками. Завершилось торжество чаем и сладостями в домашней обстановке – Меган и Гарри были приглашены к совместному застолью, где попробовали блюда и познакомились с новыми традициями.

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