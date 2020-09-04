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Топ-15 вещей для идеального осеннего базового гардероба

Автор: Марина Настевич

Стилист предложила подборку вещей, без которых не обойтись осенью

Осень — прекрасная пора для любителей моды. Наряды становятся сложнее и многослойнее, палитра — насыщенней и глубже. Появляется возможность поиграть с цветом и фактурой и создать свой неповторимый индивидуальный образ. Для этого необходимо собрать базовый осенний гардероб, отмечает стилист Ксения Господинова.

Базовый гардероб - это стержень и основа любого гардероба. Это, в первую очередь, не список вещей, а система, которая за основу берет ваш персональный стиль.

Эксперт предложила свои топ-15 вещей для идеального осеннего базового гардероба:


1. Белая рубашка не приталенная, прямого кроя, оверсайз.


2. Белая футболка прямого кроя.

3. Черная футболка прямого кроя.

4. Косуха.

5. Структурированный жакет прямого кроя.

6. Брюки прямого кроя, длина 7/8.

7. Джинсы прямого кроя средней посадки в классическом синем цвете.

8. Белые кеды.

9. Лоферы.

10. Грубые ботинки.

11. Сумка - шоппер.

12. Сумка структурированная среднего размера.

13. Объемный свитер или кардиган.

14. Ремень.

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15. Тренч.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

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