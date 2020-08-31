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Как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилиста

Понедельник 31 августа 2020 18:02
Как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, как привлечь внимание правильным и стильным образом

Одежда с животными принтами — верный способ привлечь к себе внимание. Стилист Катрин Дойл дала несколько рекомендаций, как и с чем носить хищные и травоядные рисунки, чтобы не ударить в грязь лицом — ловить взгляды окружающих, но только восторженные.

Как носить анималистический принт:

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ВЕЩЬ — ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ОБУВЬ ИЛИ АКСЕССУАР

Для самых осторожных пользователей анималистических принтов существует великое множество красивых аксессуаров и обуви с ними. Добавляйте их как акцент в комплектах - такая перчинка в блюде

Как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилистаКак носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилиста

МИКСУЙТЕ С ДРУГИМИ ПРИНТАМИ

Все страшно боятся сочетать анималистические принты с другими рисунками — потому что «слишком пестро». Главное сочетать с умом, и тогда это будет волшебно. В помощь нам клетка, полоска и другие принты

Как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилистаКак носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилиста


СОБЕРИТЕ ТОТАЛ-ЛУК, НО ИЗ ВЕЩЕЙ ЛАКОНИЧНЫХ ФАСОНОВ

Одеться в анималистический принт с ног до головы — тоже можно без лишнего эпатажа. Правило одно — выбирайте вещи лаконичных силуэтов и структур. Самый простой вариант: один принт в разных оттенках.

Как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилиста

НОСИТЕ ЦВЕТНЫЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИНТЫ

Нельзя относиться к анималистическим принтам слишком серьезно — оставьте это «шальной императрице», а сами поэкспериментируйте. Приглядитесь к анималистическим принтам нехарактерных для них оттенков. Да-да, леопард в голубом тоне смотрится красиво, а не вульгарно.

Как носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилистаКак носить анималистический принт и не выглядеть вульгарно: советы стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)

Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать ремень под любой образ.

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