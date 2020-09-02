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Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

Среда 02 сентября 2020 13:34
Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, как подать себя с выигрышной стороны

Бытует мнение, что статус - это наличие брендов на одежде. Стилист Катрин Дойл развеивает этот миф, по ее мнению, СТАТУС - это не бренды, а внутреннее состояние, которое считывают окружающие.

Если говорить о статусном гардеробе - это гардероб уверенного в себе человека, который ценит себя, свое время, свои деньги и знает точно, чего хочет от жизни.

Такие женщины умеют подать себя с выигрышной стороны. И мы считываем элегантность, изысканность, самодостаточность, легкость в каждом ее шаге.
Им не требуется одобрения окружающих, они знают кем являются и к чему стремятся.

Поэтому, если вы хотите создать свой статусный гардероб, необходимо ориентироваться на следующие пункты:

1. Выбирать изделие исходя из состояния нынешней фигуры

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

2. Выбирать натуральные ткани

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

3. Отдать предпочтение спокойной цветовой гамме

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

4. Выбирать простой и лаконичный крой

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

5. Отказаться пестрых принтов

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба


6. Подбирать детали и аксессуары друг к другу

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба

7. Делать ЛЕГКИЙ макияж и укладку

Не только бренды: топ-8 признаков статусного гардероба
Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)

8. И ещё один важный пункт - не имеет значения, сколько стоят вещи, имеет значение, какое внутреннее состояние они вам дают!

Сумка Chanel, легендарные шлёпанцы Hermes и узнаваемая символика LV не являются залогом СТАТУСА!

Напомним, ранее стилист Вика Барва посоветовала осеннюю обувь на все времена, которая не выходит из моды.

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