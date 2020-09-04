ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба

Автор: Марина Настевич

Стиліст запропонувала добірку речей, без яких не обійтися восени

Осінь — прекрасна пора для любителів моди. Наряди стають складніше і багатошаровіше, палітра — більш насиченою і глибшою. З'являється можливість пограти з кольором і фактурою і створити свій неповторний індивідуальний образ. Для цього необхідно зібрати базовий осінній гардероб, відзначає стиліст Ксенія Господінова.

Базовий гардероб - це стрижень і основа будь-якого гардероба. Це, в першу чергу, не список речей, а система, яка бере за основу ваш персональний стиль.

Експерт запропонувала свої топ-15 речей для ідеального осіннього базового гардероба:


1. Біла сорочка не приталена, прямого крою, оверсайз.


2. Біла футболка прямого крою.

3. Чорна футболка прямого крою.

4. Косуха.

5. Структурований жакет прямого крою.

6. Брюки прямого крою, довжина 7/8.

7. Джинси прямого крою середньої посадки в класичному синьому кольорі.

8. Білі кеди.

9. Лофери.

10. Грубі черевики.

11. Сумка - шоппер.

12. Сумка структурована середнього розміру.

13. Об'ємний светр або кардіган.

14. Ремінь.

Популярні новини

15. Тренч.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)⠀

Раніше стиліст Катрін Дойл розповіла, як носити анімалістичний принт та не виглядати вульгарно.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модастилист