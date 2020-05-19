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Топ-10 лайфхаков, чтобы всегда выглядеть стильно

Lite » Мода 19.05.2020 - 15:27
Топ-10 лайфхаков, чтобы всегда выглядеть стильно
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эксперт рассказала, как определить актуальность своего гардероба

Современная мода такая штука интересная, сложная и простая одновременно. Если все вещи в гардеробе имеют актуальный крой и современность, то они без проблем сочетаются между собой. И ситуация, когда что-то к чему-то не подходит - большая редкость. Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала на своей странице в Instagram, как же всегда выглядеть стильно.

Эксперт дала 10 советов, как определить актуальность своего гардероба.

1. Юбка. Длина 2 ладошки вниз от колена. Крой - плиссе, а-силуэт или по косой, карандаш или прямой силуэт.

Топ-10 лайфхаков, чтобы всегда выглядеть стильно
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

2. Брюки. Высокая посадка на талии, могут быть с защипами, без стрелок. При этом свободны в штанинах и могут быть широкими по всей длине или зауженными к низу.

3. Жакет. Свободного кроя, удлинённый. Либо приталенный, но широкий в плечах. Достаточно иметь три- светлый, темный и в клетку.

4.Свитер. Свободный или полуприлегающий. Длина 2-3 ладошки вниз от талии.

Топ-10 лайфхаков, чтобы всегда выглядеть стильно
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Джинсы. Просто запомните актуальную модель на долгие времена -mom-джинсы.


6. Блуза или рубашка - прямой свободный крой без вытачек. По типу мужских. Не slim fit.

Топ-10 лайфхаков, чтобы всегда выглядеть стильно
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Если ваша фигура имеет ярко-выраженную особенность, которую вы хотите подчеркнуть, например узкая талия, длинные ноги, красивая грудь, декольте и тд- подчёркивайте ее с помощью одежды.

8. Ну и наоборот, если что-то нужно скрыть в фигуре, используйте методы коррекции фигуры с помощью одежды. К примеру, вертикали вытягивают, крупные принты полнят, утяжеляют образ, V-образный вырез вытягивает фигуру и скрывает большую грудь.

9. Вся верхняя одежда покупается, исходя из возможности надеть внутрь объемный свитер или пиджак.

10. И последний лайфхак-носите красивое нижнее белье. На повседневку базовое, без кружев. Чтобы не проглядывало сквозь одежду. Ключевое тут - красивое.

Топ-10 лайфхаков, чтобы всегда выглядеть стильно
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если при покупке руководствоваться вышеизложенным, то проблем с сочетанием не будет. Конечно, везде есть нюансы. Но основное направление для покупок - это актуальность!

Ранее дизайнер Андре Тан поделился полезной шпаргалкой, как гармонично сочетать цвета в одежде.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины модастилист
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