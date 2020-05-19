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Топ-10 лайфхаків, щоб завжди виглядати стильно

Lite » Мода 19.05.2020 - 15:27
Топ-10 лайфхаків, щоб завжди виглядати стильно
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт розповіла, як визначити актуальність свого гардеробу

Сучасна мода така штука цікава, складна і проста одночасно. Якщо всі речі в гардеробі мають актуальний крій і сучасність, то вони без проблем поєднуються між собою. І ситуація, коли щось до чогось не підходить - велика рідкість. Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова розповіла на своїй сторінці в Instagram, як завжди виглядати стильно.

Експерт дала 10 порад, як визначити актуальність свого гардеробу.

1. Спідниця. Довжина 2 долоньки вниз від коліна. Крій - плісе, а-силует або по косій, олівець або прямий силует.

Топ-10 лайфхаків, щоб завжди виглядати стильно
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. Штани. Висока посадка на талії, можуть бути з защипами, без стрілок. При цьому вільні в штанинах і можуть бути широкі по всій довжині або звуженими до низу.

3. Жакет. Вільного крою, подовжений. Або приталений, але широкий у плечах. Достатньо мати три - світлий, темний і в клітку.

4.Светр. Вільний або напівприлягаючий. Довжина 2-3 долоні вниз від талії.

Топ-10 лайфхаків, щоб завжди виглядати стильно
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Джинси. Просто запам'ятайте актуальну модель на довгі часи -mom-джинси.


6. Блуза або сорочка - прямий вільний крій без виточок. За типом чоловічих. Не slim fit.

Топ-10 лайфхаків, щоб завжди виглядати стильно
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Якщо ваша фігура має яскраво виражену особливість, яку ви хочете підкреслити, наприклад вузька талія, довгі ноги, красиві груди, декольте і тд - підкреслюйте її за допомогою одягу.

8. Ну і навпаки, якщо щось потрібно сховати в фігурі, використовуйте методи корекції фігури за допомогою одягу. Приміром, вертикалі витягають, великі принти повнять, обтяжують образ, V-подібний виріз витягує фігуру і приховує велику груди.

9. Весь верхній одяг купується, виходячи з можливості надіти всередину об'ємний светр або піджак.

10. І останній лайфхак-носіть красиву нижню білизну. На кожен день базову, без мережив. Щоб не проглядало крізь одяг. Ключове тут - красиву.

Топ-10 лайфхаків, щоб завжди виглядати стильно
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо при покупці керуватися вищевикладеним, то проблем з поєднанням не буде. Звичайно, скрізь є нюанси. Але основний напрям для покупок - це актуальність!

Раніше дизайнер Андре Тан поділився корисною шпаргалкою, як гармонійно поєднувати кольори в одязі.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України модастилист
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