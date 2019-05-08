Стройная и знойная: 52-летняя Сальма Хайек блистает в золотистом платье от Gucci

Сальма Хайек, как жена французского миллионера Франсуа-Анри Пино – наследника компании, которой принадлежат модные бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие, не могла "ударить в грязь лицом" на Met Gala 2019. Актриса пришла на вечер в роскошном образе от Gucci – длинном платье с летящей юбкой, расшитой золотыми пайетками, короткими черными пышными рукавами и листьями на откровенном декольте. На голове у нее красовалась корона из состаренного золотого металла, а в ушах – массивные серьги. Макияж ей сделали достаточно якрий – с акцентом как на глаза, так и на красные губы.

Сальма Хайек в платье Gucci (фото: instagram.com/gucci)

Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 52-летней актрисы и ее неувядающий внешний вид. Сальма выложила у себя на странице массу фото, чем тут же спровоцировала поклонников на восторженные комментарии:

"Королева",

"Ты просто ангел",

"Ваше Величество, Вы Богиня",

"Ты выглядишь просто прекрасно",

"Королева! Ты убила всех своей красотой",

"Да, идеально",

"Ты просто мечта",

"У меня нет слов",

"Прекрасная Сальма! Аминь!"…

Сальма Хайек на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, актриса не стала ограничиваться только своими снимками. Она опубликовала также кадр с давней подругой – испанской актрисой Пенелопой Крус, которая появилась на красной дорожке в черно-белом платье Chanel. А также с сестрами Дженнер – Кендалл и Кайли. Этот снимок она подписала шутливо: "Любимое фото Валентины", имея в виду свою 11-летнюю дочь.

Сальма Хайек с Пенелопой Крус, Кендалл и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/salmahayek)

Но фолловеры оказались не такими поклонниками знаменитого семейства, как девочка. Они написали много негативных замечаний и очень возмутились, как вообще могла Сальма с ними фотографироваться. А также подчеркнули, что выглядят юные красотки намного хуже самой Хайек. "Когда ты самая старшая на картинке, но все равно выглядишь лучше всех", "Они не заслуживают фотографии с вами", "Вы, Сальма, самая красивая из них. Классная, настоящая, натуральная", "Сальма, они не сравнятся с твоей природной красотой", "И все же вы намного красивее и аутентичнее во всех отношениях", "Ты выглядишь самой молодой на картинке", "Вы такая красивая... Они просто пластиковые!"…

Напомним, ранее Ирина Шейк также в деталях показала свой роскошный образ Burberry для вечеринки Met Gala 2019.

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