Струнка і спекотна: 52-річна Сальма Хайєк блищить в золотистій сукні від Gucci

52-річна знаменитість відвідала Met Gala 2019
Сальма Хайек, як дружина французького мільйонера Франсуа-Анрі Піно – спадкоємця компанії, якій належать модні бренди Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta і інші, не могла "вдарити в бруд обличчям" на Met Gala 2019. Актриса прийшла на вечір в розкішному образі від Gucci – довгій сукні зі спідницею, розшиту золотими лелітками, короткими пишними чорними рукавами і листям на відвертому декольте. На голові у неї красувався корона з зістареного золотого металу, а у вухах – масивні сережки. Макіяж їй зробили досить якрій – з акцентом на очі, так і на червоні губи.
Сальма Хайєк у сукня Gucci (фото: instagram.com/gucci)
Таке вбрання вигідно підкреслив струнку фігуру 52-річної актриси і її нев'янучий зовнішній вигляд. Сальма виклала у себе на сторінці масу фото, чим одразу ж спровокувала шанувальників на захоплені коментарі:
Сальма Хайєк на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/salmahayek)
До речі, актриса не стала обмежуватися лише своїми знімками. Вона також опублікувала кадр з давньою подругою – іспанською актрисою Пенелопою Крус, яка з'явилася на червоній доріжці в чорно-білій сукні Chanel. А також з сестрами Дженнер – Кендалл і Кайлі. Цей знімок вона підписала жартівливо: "Улюблене фото Валентини", маючи на увазі свою 11-річну доньку.
Сальма Хайєк з Пенелопою Крус, Кендалл і Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/salmahayek)
Але фолловери виявилися не такими прихильниками знаменитого сімейства, як дівчинка. Вони написали багато негативних зауважень і дуже обурилися, як взагалі могла Сальма з ними фотографуватися. А також наголосили, що виглядають юні красуні набагато гірше самої Хайєк. "Коли ти найстарша на картинці, але все одно виглядаєш краще за всіх", "Вони не заслуговують фотографії з вами", "Ви, Сальма, найкрасивіша з них. Класна, справжня, натуральна", "Сальма, вони не зрівняються з твоєї природною красою", "І все ж ви набагато красивіше і аутентичнее у всіх відносинах", "Ти виглядаєш наймолодшою на картинці", "Ви така гарна... Вони просто пластикові!"...
Нагадаємо, раніше Ірина Шейк також в деталях показала свій розкішний образ Burberry для вечірки Met Gala 2019.
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