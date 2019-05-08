Хрустальная девушка: Ким Кардашьян восхищает стройной фигурой в латексном платье

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда показала еще один наряд от Тьерри Мюглера

Ким Кардашьян обожает светские выходы, и для Met Gala 2019 подобрала по-настоящему роскошные образы. На красной дорожке она появилась в "мокром" платье от французского модельера Thierry Mugler и произвела фурор. Ее наряд был признан одним из самых эффектных даже при более сложных и необычных образах прочих знаменитостей. А вечером на афтепати она продемонстрировала еще один не менее яркий лук – также от своего давнего друга Тьерри Мюглера.



На вечеринку она пришла в ярко-голубом латексном мини-платье с глубоким вырезом, декорированном множеством кристаллов в форме капелек. Дополняли образ такого же оттенка сапоги и высокие перчатки. На голове у королевы Instagram красовался парик из кристаллов. Завершающий штрих – макияж и маникюр с блестками и в тон наряду. "Хрустальная Девушка "Кэмпа"! Еще одно творение Тьерри Мюглера!..", – написала Ким.





Ким Кардашьян в платье Thierry Mugler на вечеринке Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники высоко оценили сотрудничество музы и мастера, засыпав фото бурными восторгами:

"Икона",

"Этот образ ты должна была надеть на красную дорожку, а не на вечеринку… Просто удивительно!",

"Все великолепно: наряд, тело…",

"Это все и даже больше!",

"Ким, ты убила меня",

"Удивительно. Я честно думаю, что она лучше любого другого образа на Gala!",

"Хороша каждая деталь",

"О боже, просто невероятно!"…

Образ Ким Кардашьян для вечеринки Met Gala 2019 (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нужно отметить, что многие члены семейства Кардашьян сумели выгодно отличиться на Балу. Так, Кайли Дженнер для вечера выбрала также два ярких образа, напоминающих русалку: в фиолетовом и бирюзовом тонах от Versace. А Кендалл пришла в ярко-оранжевом платье с перьями. Сестры, обе в нарядах от Донателлы Версаче, с удовольствием позировали вместе и веселились.

А вот Канье Уэст, который сопровождал свою эпатажную супругу Ким на Met Gala 2019, явно был далек от всеобщей модной эйфории. Он проигнорировал дресс-код, выбрав весьма скромный наряд: черные брюки, ветровка, белая футболка и кроссовки. Практически весь вечер рэпер провел, стоя в стороне от всеобщего веселья. И благодаря этому даже попал под прицел пользователей сети, которые тут же высмеяли его отстраненный скучающий вид.

Напомним, Ирина Шейк показала свой роскошный образ в платье Burberry для красной дорожки Met Gala 2019. Выбранное платье выгодно подчеркнуло декольте модели.