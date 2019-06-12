Стройная и сияющая: Ким Кардашьян раскрыла секрет безупречного тела

Ким Кардашьян на днях объявила о запуске новой коллекции своего бренда KKW Beauty. В линию вошло несколько продуктов для тела, включая пудру и хайлайтер. И, как это у заведено в звездном семействе, представлять новую коллекцию она решила сама. На серии фото, которые она показала в Instagram, Ким позирует в необычной обстановке. Она растянулась в каменной ванной на фоне пустынной местности. Образ составили телесного оттенка купальники, безупречный макияж и укладка. Таким образом, создателям серии удалось отлично подчеркнуть золотое мерцание и выдающиеся изгибы тела знаменитой красавицы.

Ким Кардашьян в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так рада объявить, что моя коллекция @kkwbeauty Body Collection скоро появится в продаже!!! Она включает в себя Skin Perfecting Body Make Up Foundation, Skin Perfecting Body Shimmer, рассыпчатую пудру Shimmer для лица и тела и кисть для тела. Я работаю над этими формулами уже больше года, и я так довольна их текстурами. Вы можете использовать сразу несколько продуктов, накладывая один на другой, или использовать их по отдельности, чтобы добиться нужного вам сияния и мерцания. Я не могу дождаться, ребята, чтобы попробовать эту коллекцию!"

Коллекция для тела KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

Рекламная кампания получилась стильной и в меру провокационной, что отметили многочисленные поклонники звезды.

О боже, я не могу дождаться!

Форма – сенсация

Это так горячо

Ваш главный секрет совершенствования тела? Очевидно, деньги

Оглушающая

Люблю это! Ты сделала это, девушка

Я так взволнована

Нереальна

Это вершина!

Ох, эти блики тела

Боже, какая красивая, очень красивая женщина, любовь

Мне нравится эта ванная

Так, сейчас мне нужно прийти в форму

Эта коллекция совершенна



Ким со своим визажистом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также недавно Ким представила и коллекцию макияжа в нежных нюдовых оттенках. Линию она создавала вместе с любимым визажистом под вдохновением от своей свадьбы.