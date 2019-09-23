Від суворої класики до модних надмірностей: як змінився стиль Меган Маркл до та після вагітності

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Найяскравіші образи герцогині від початку заміжжя і до сьогодні

Меган Маркл за останні пару років пережила багато різноманітних подій, які так і інакше позначилися на її зовнішності. І вгітність та народження малюка – мабуть, одна з найважливіших. Причому якщо на деяких материнство діє так, що вони забувають про вбрання зовсім, всю увагу переключивши на дитину, то Меган, здається, навпаки – нарешті знайшла себе і свій стиль.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Досить одного погляду на фото останніх місяців, щоб зрозуміти, що вбрання герцогині стали більш розслабленими і менш формальними. Створюється враження, то Меган нарешті відчула себе вільно і захищено у вираженні себе. Раніше вона чітко дотримуватися встановлених правил, з'являючись на заходах найчастіше в максимально закритих сукнях, на випадок особливо урочистий – в розкішних нарядах, доповнених королівськими атрибутами: капелюшками, брошками і сережками, що передаються у спадок.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Лише іноді (і то частіше – коли її ловили папараці) вона виходила в світ у міні, джинсах і зручних костюмах. Іноді, втім, Меган примудрялася порушити дрес-код якого-небудь заходу або обурити громадськість надмірно дорогим вбранням. Але такі випадки швидше виняток.

Меган в перші місяці заміжжя (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Сьогодні ж в її гардеробі можна знайти вільного крою сорочки та укорочені сукні, різноманітні штани, а також речі, що підкреслюють достоїнства фігури, прозорі тканини. Вона стала частіше носити улюблений чорний, принти, підбирати улюблені аксесуари, які швидше можна назвати трендовими, ніж класичними.

Меган Маркл після народження сина (фото: instagram.com/sussexroyal)

Є й такі деталі гардеробу, які пройшли перевірку часом і новим «статусом» герцогині. Наприклад, нікуди не поділися з її гардеробу сукні з запахом на гудзиках, туфельки на шпильках, а також штани-скінні.

Є у Меган і фаворити на всі часи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Макіяж і зачіска герцогині також залишилися практично незмінними. Волосся, укладене м'якою хвилею, і пучки з випущеними пасмами – фаворити Меган. А в макіяжі акцент як і раніше на рівний тон шкіри з золотистим відливом, виразні очі і нейтральний відтінок губ.