Страстная и прекрасная: Моника Беллуччи блистает в Париже в роскошном красном платье от Elie Saab

Моника Беллуччи, которую не раз называли самой красивой женщиной в мире, в очередной раз доказала, что достойна этого титула на 100%. 11 июня известное издание Paris Match отпраздновало 70-летие. В честь такой значимой даты было устроено грандиозное празднество. Роскошное торжество прошло в парижском особняке Hôtel Salomon de Rothschild и собрало массу селебрити. Одной из самых ярких звезд, отметившихся там, была и Моника Беллуччи.

Новый выход Моники восхитил поклонников повсему миру (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; instagram.com/eliesaabworld)

54-летняя итальянская актриса пришла на вечер в ярко-красном наряде от Elie Saab, которое подчеркнуло ее эффектную внешность, сделав образ страстным и необычайно стильным. Платье в пол с необычными рукавами-бантами, слегка расклешенная юбка, приталенный силуэт – все эти детали сыграли в пользу Моники. Дополнили образ небольшой золотистый клатч, яркий макияж с акцентом на глаза. Отдельного упоминания стоит прическа: нарочито растрепанная коса на один бок придала луку некой гламурной дерзости и легкости.

Моника Беллуччи блистает на вечеринке в честь 70-летия журнала Paris Match (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Стоило Монике запостить фото, как поклонники взорвались бурными восторгами. Икона, богиня, королева красоты – вот лишь несколько главных эпитетов, которые употребляли разволновавшиеся фанаты. Некоторые могли лишь ставить многочисленные эмодзи. Большинство также отметили, что красный цвет невероятно к лицу Монике.

Красный к лицу Монике (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, выглядела Беллуччи счастливой и сияющей, несмотря на то, что ее возлюбленного Николаса Лефевра рядом не было. Почему популярная актриса пришла на вечеринку сама, неизвестно. С тех пор как минувшей зимой она показала нового возлюбленного всему миру, она появлялась на светских ивентах преимущественно в его компании. К примеру, на Каннском кинофестивале они с удовольствием посещали различные мероприятия. Еще одно недавнее событие, где Беллуччи и появились вместе, – вечеринка от испанского Elle.