Пристрасна і прекрасна: Моніка Беллуччі блищить в Парижі в розкішній червоній сукні від Elie Saab

54-річна знаменитість відвідала вечірку видання Paris Match
Моніка Беллуччі, яку не раз називали найкрасивішою жінкою в світі, в черговий раз довела, що гідна цього титулу на 100%. 11 червня відоме видання Paris Match відсвяткувало 70-річчя. В честь такої значимої дати було влаштовано грандіозне свято. Воно пройшло в паризькому особняку Hôtel Salomon de Rothschild і зібрало масу селебріті. Однією з найяскравіших зірок, що відзначилися там, була і Моніка Беллуччі.
54-річна італійська актриса прийшла на вечір в яскраво-червоній сукні від Elie Saab, що підкреслила її ефектну зовнішність, зробивши образ пристрасним і надзвичайно стильним. Плаття в підлогу з незвичайними рукавами-бантами, трохи розкльошена спідниця, приталений силует – всі ці деталі зіграли на користь Моніки. Доповнили образ невеликий золотистий клатч, яскравий макіяж з акцентом на очі. Окремої згадки варта зачіска: нарочито розпатлана коса на один бік надала луку гламурної зухвалості і легкості.
Варто було Моніці запостити фото, як шанувальники вибухнули бурхливими захватами. Ікона, богиня, королева краси – ось лише кілька головних епітетів, які вживали фанати. Деякі могли лише ставити численні емодзі. Більшість також зазначили, що червоний колір неймовірно до лиця Моніці.
До речі, виглядала Беллуччі щасливою та сяючою, незважаючи на те, що її коханого Ніколаса Лефевра поруч не було. Чому популярна актриса прийшла на вечірку сама, невідомо. З тих пір, як минулої зими вона показала нового коханого всьому світу, вона з'являлася на світських івентах переважно в його компанії. Наприклад, на Каннському кінофестивалі вони з задоволенням відвідували різні заходи. Ще одна недавня подія, де Беллуччі і Ніколас з'явилися разом, – вечірка від іспанського Elle.