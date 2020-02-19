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Страстная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянца

Lite » Мода 19.02.2020 - 19:33
Страстная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянца
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Звезда удивила красотой и молодостью

Моника Беллуччи в свои 55 лет может составить достойную конкуренцию молодым коллегам в мире кино и моды. Последнее тому доказательство – фешн-номер L'Officiel Italia. Легендарная итальянка украсила одну из обложек, а компанию ей составили другие, более юные музы: Пэрис Джексон, Кьяра Шелси и Аня Тейлор-Джой. К слову, 22 летняя итальянка Кьяра выступила и приглашенным редактором. Топ-модель, которую открыл Карл Лагерфельд и обожает весь модный мир, вложила в создание номеров душу.

Страстная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянца

Моника в новой съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На обложке Моника предстала на фоне Эйфелевой башни. Культовая актриса запечатлена в профиль, приобнимая статую и словно намереваясь ее поцеловать. Оригинальная и весьма чувственная постановка стала еще более соблазнительной благодаря неувядающей красоте самой модели.

Для фотосессии Монике подобрали эффектный образ – она предстала в черном пиджаке-оверсайз от Lanvin, который сделал ее фигуру хрупкой и утонченной. Интересно, что этот оттенок – практически визитная карточка Моники. На всех съемках, светских выходах и даже в обычной жизни знаменитая актриса выбирает наряды в темных тонах. И, нужно признать, черный ей действительно к лицу.

Страстная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянца

Актриса обожает черный (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Дополнили наряд яркий макияж – визажисты подчеркнули сразу все: и губы, и глаза. А также гладкая укладка – зачесанные на прямой пробор подстриженные волосы Моники зрительно убавили ей лет, подчеркну совершенный профиль и грациозный изгиб шеи.

Моника поделилась новой съемкой в своем микроблоге и, как всегда, вызвала в сети фурор. Поклонники не устают восхищаться Моникой, ее талантом и вечной красотой.

  • Красивая женщина и прекрасная актриса!
  • Обожаю эту актрису! Само совершенство!
  • Говорил ли я тебе, что люблю тебя больше, чем все на свете?
  • Прекрасна!
  • Богиня
  • Обожаю тебя
  • Восхитительный профиль, моя муза

Страстная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянцаСтрастная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянцаСтрастная муза: 55-летняя Моника Беллуччи блистает в чувственной съемке для глянца

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/monicabellucciofficiel)

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