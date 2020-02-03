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Королева вечера: Моника Беллуччи в безупречном образе блистает на кинопремии в Брюсселе

Lite » Мода 03.02.2020 - 19:31
Королева вечера: Моника Беллуччи в безупречном образе блистает на кинопремии в Брюсселе
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса удостоилась новой награды

Моника Беллуччи не устает удивлять своим умением каждый раз по-новому выглядеть в нарядах черного цвета. В этот раз она посетила церемонию награждения Премии Магритт – эта бельгийская премия является аналогом французского «Сезара» и американского «Оскара». Здесь культовая кинодива получила новую награду – статуэтку Magritte d’honneur.

Королева вечера: Моника Беллуччи в безупречном образе блистает на кинопремии в Брюсселе

Моника в новом образе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На церемонию она пришла в роскошном платье от Stella McCartney. С силуэтом «русалка», блестящими вставками из сетки и необычными рукавами, оно сделало образ Моники изысканным и по-королевски величественным. Лук дополняли украшения от Cartier: длинные серьги с черными камнями. А также клатч квадратной формы. Последний штрих – безупречная пышная укладка и выразительный макияж с акцентом на глаза. Моника выглядела просто роскошно: молодо и привлекательно. Она буквально светилась от вспышек фотокамер.

В своем микроблоге она опубликовала снимок с наградой и поблагодарила за честь, оказанную ей. «Прошлая ночь в Брюсселе для @magritte_cinema. Для меня большая честь получить «Magritte d’honneur». Спасибо всем».

Королева вечера: Моника Беллуччи в безупречном образе блистает на кинопремии в Брюсселе

Моника просто роскошна! (фото: принтскрин instagram.com/style_honarmandan)

Напомним, Моника обожает черный цвет и всегда выбирает его для красных дорожек. К примеру, на недавнем событии – ужине, устроенном глянцевым журналом Madame Figaro – она появилась в роскошном черном платье по фигуре и буквально заставила восхититься весь мир. Стройное тело звезды и ее неувядающая красота вот уже много лет заставляют лучшие бренды сотрудничать с Моникой. Недавно 55-летняя актриса даже снялась для рекламы косметической линии Dolce & Gabbana.

Королева вечера: Моника Беллуччи в безупречном образе блистает на кинопремии в БрюсселеДева в новой рекламной кампании (фото: принтскрин instagram.com/devacassel_)

К слову, недавно свое слово в мире моды сказала и старшая дочь культовой актрисы – Дева Кассель. 15-летняя девочка уже во второй раз стала лицом аромата Dolce & Gabbana. Рекламная кампания получилась по-весеннему яркой и жизнерадостной. А юная Дева, которая явно унаследовала красоту матери, ее лучшим украшением.

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