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Страсна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцю

Lite » Мода 19.02.2020 - 19:33
Страсна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцю
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Зірка здивувала красою і молодістю

Моніка Беллуччі в свої 55 років може скласти гідну конкуренцію молодим колегам у світі кіно та моди. Останнім тому доказ – фешн-номер L'Officiel Italia. Легендарна італійка прикрасила одну з обкладинок, а компанію їй склали інші, більш юні музи: Періс Джексон, Кьяра Шелсі і Аня Тейлор-Джой. До речі, 22-річна італійка Кьяра виступила і запрошеним редактором. Топ-модель, яку відкрив Карл Лагерфельд і обожнює весь модний світ, вклала у створення номерів душу.

Страсна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцю

Моніка в новій зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

На обкладинці Моніка постала на тлі Ейфелевої вежі. Культова актриса зображена в профіль, приобіймаючи статую і немов маючи намір її поцілувати. Оригінальна і дуже чуттєва композиція стала ще більш привабливою завдяки нев'янучій красі самої моделі.

Для фотосесії Моніці підібрали ефектний образ – вона з'явилася в чорному піджаку-оверсайз від Lanvin, який зробив її постать тендітною і витонченою. Цікаво, що цей відтінок – практично візитна картка Моніки. На всіх зйомках, світських виходах і навіть у звичайному житті знаменита актриса вибирає вбрання в темних тонах. І, треба визнати, чорний їй до лиця.

Страсна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцю

Актриса обожнює чорний (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Доповнили нвбрання яскравий макіяж – візажисти підкреслили відразу все: і губи, і очі. А також гладка укладка – зачесане на прямий проділ підстрижене волосся Моніки зорово збавило їй років, підкреслю досконалий профіль і граціозний вигин шиї.

Моніка поділилася новою зйомкою в своєму мікроблозі і, як завжди, викликала в мережі фурор. Шанувальники не втомлюються захоплюватися Монікою, її талантом і вічною красою.

  • Красива жінка і прекрасна актриса!
  • Обожнюю цю актрису! Сама досконалість!
  • Казав я тобі, що люблю тебе більше, ніж усі на світі?
  • Прекрасна!
  • Богиня
  • Обожнюю тебе
  • Чудовий профіль, моя муза

Страсна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцюСтрасна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцюСтрасна муза: 55-річна Моніка Беллуччі блищить чуттєвої зйомці для глянцю

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/monicabellucciofficiel)

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