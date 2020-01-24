Она совершенна! Моника Беллуччи восхитила идеальной фигурой в роскошном платье

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Актриса вышла свет в новом образе

Моника Беллуччи в последнее время радует выходами в свет. Только недавно итальянская звезда показала образ в стильном черном брючном костюме – Моника посетила показ Alexandre Vauthier. А сегодня в сети появились уже новые фото знаменитой на весь мир красавицы. Накануне актриса посетила ужин, устроенный глянцевым журналом Madame Figaro. Об этом она сама сообщила в своем микроблоге, опубликовав портрет крупным планом.

Моника в новом стильном образе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel; instagram.com/johnnollet)

Фото в который раз доказало, что все разговоры о резко постаревшем виде 50-летней знаменитости – сплетни недоброжелателей, и она по-прежнему прекрасна. Макияж и прическа звезды засуживают высших похвал. Безупречный тон, легкие smoky, соблазнительный блеск на губах, а также небрежно уложенные и слегка растрепанные волосы, спадающие на лоб – мастера подчеркнули природную красоту Моники и добавили луку флера молодости... Актриса улыбается загадочной улыбкой и выглядит счастливой и сияющей. Поклонники Беллуччи отметили цветущий вид своей любимицы, засыпав звезду комплиментами и «сердечками».

Моника обожает черный (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Не меньше внимания привлек и выбор наряда Моники. В этот раз она предпочла строгим классическим брючным костюмам женственное платьем. И не прогадала! С пышными рукавами-фонариками, подчеркнутой линией талии и облегающим силуэтом, оно сделало и без того тонкую талию зрительно просто «осиной», а изгиб бедер – соблазнительным и роскошным. Дополнили наряд серьги-кольца с камнями, а также черный клатч с золотистой фурнитурой.

Образ Моники уже успел множество похвал. Интересно, что Беллуччи практически всегда выбирает для своих светских выходов и съемок именно черный. Но каждый раз ей удается выглядеть стильно, ярко и по-новому. Вот что значит – найти свой идеальный цвет!