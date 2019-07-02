Стоит повторить! Кейт Миддлтон очаровала сеть безупречным летним образом и стройностью

Кейт Миддлтон порадовала очередным стильным выходом. Еще в мае на фестивале Chelsea Flower Garden она представила свой проект Back to Nature Garden ("Возвращение к природе"). А вчера, 1 июля, герцогиня Кембриджская продемонстрировала его. Парк расположился в Лондоне, на территории Хэмптон-корт – знаменитого дворцово-паркового ансамбля. Помимо роскошных видов, он может похвастаться множеством интересных локаций для любознательных детей. Здесь есть место для наблюдения за пчелами, пространство для игр на свежем воздухе, пруд… Создатели позаботились о том, чтобы время, проведенное в парке, пошло на пользу физическому и психическому здоровью малышей. И первые посетители уже могли оценить это природное чудо по достоинству.

Кейт обожает общение с детьми (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

В честь открытия парка вчера был устроен пикник. Здесь собрались дети, которые находятся под опекой благотворительных организаций, курируемых Кейт: Evelina Children’s Hospital, Anna Freud Centre, Action for Children, Place2Be… Вместе с герцогиней они с удовольствием изучили каждый уголок нового парка, много общались, играли и фотографировались.

В гардеробе Кейт множество романтичных платьев (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для такого события Миддлтон выбрала соответствующий наряд и в очередной раз подтвердила звание иконы стиля. Она сумела блестяще обыграть простой летний наряд, оставаясь одновременно по-королевски элегантной и "своей" для всех посетителей. Кейт надела зеленое в пеструю клетку платье от французского бренда Sandro. Оно вобрало массу летних женственных деталей: V-образный вырез, короткие свободные рукава, длина миди… Все это как нельзя лучше подчеркнуло стройность и очарование 38-летней Миддлтон. Дополнили их босоножки на танкетке со шнуровкой песочного оттенка, которые, к слову, уже обувала герцогиня ранее. А также украшения с растительными мотивами. Последний штрих – романтичная укладка с легкой волной и макияж в натуральных тонах.

Парк – идеальное место для развлечений и отдыха (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Получился просто идеальный летний образ. Его уже успели оценить как модные критики, так и поклонники по всему миру. берем на заметку!