Стильный дуэт: Джиджи и Белла Хадид блистают на свадьбе Марка Джейкобса

Одна из главных новостей, которую обсуждает в последние дни весь мир – свадьба знаменитого американского модельера Марка Джейкобса и его возлюбленного, бывшей модели, а теперь бизнесмена Чарли Дефранческо. Помолвка состоялась весной 2018-го, и вот, спустя год, прошло и само торжество. Чтобы отметить его, пара собрала в нью-йоркском ресторане The Grill лучших друзей, среди которых, конечно же, было множество звезд. Здесь блистали Эмили Ратаковски, Кристина Риччи, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс с дочкой, Синди Кроуфорд и Кайя Гербер, Рита Ора и сестры Хадид. Последние выделялись не только отличным настроением (девушки выложили в сеть массу забавных и трогательных снимков, видео и "бумерангов" с молодоженами), но и стильными нарядами – обе выбрали для свадьбы своих друзей брючные костюмы.

Джиджи Хадид на свадьбе Марка Джейкобса (фото: instagram.com/gigihadid)

23-летняя Джиджи пришла на вечеринку в серых тонах. Широкие расклешенные брюки и пиджак с крупными накладными карманами в клетку дополнял серебристый полупрозрачный гольф и черная шляпка. К костюму она подобрала серебристые лодочки на высоком каблуке, маленькую желтую сумочку под змеиную кожу и крупные украшения.

Белла Хадид на свадьбе Марка Джейкобса (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла выбрала классику. Образ 22-летней супермодели составили широкие длинные брюки со стрелками и приталенный жакет, под который она надела откровенный атласный черный топ с кокетливой оборкой по краю. На груди у нее красовалась необычная узкая подвеска, а в ушах – серьги-кольца. Внимание привлекла и ее прическа – на событие модель явилась с челкой. Нужно отметить, что знаменитая красотка обожает периодические эксперименты со стилем. Так что, скорее всего, волосы были накладные.

Белла и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Обе сестры запостили целую серию фото с торжества и оставили трогательные речи. "…Я была так счастлива отметить ваш брак и любовь прошлой ночью, так прекрасно видеть, как два человека по-настоящему дополняют друг друга. Люблю вас обоих очень сильно", – написала Джиджи.

"Марк и Чар… Прошлой ночью, прежде всего, показали, насколько искренне любимы вы оба. Это настоящее благословение – быть рядом с вами в ваш особый день. Вы заслуживаете всей этой любви, счастья и многого другого! Никогда этого не забывайте! Мы любим вас! Поздравляю с красивой свадьбой!", – дополнила старшую сестру Белла.

Джиджи Хадид и Чарли Дефранческо (фото: instagram.com/gigihadid)

Напомним, Наоми Кэмпбелл в эффектном наряде от Balmain также стала звездной гостьей свадьбы Марка Джейкобса.