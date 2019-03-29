На пляж без макияжа: Джиджи Хадид восхитила естественной красотой и спортивной формой

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

23-летняя модель поделилась снимками с Мексики

Масса проектов, съемки, коллаборации с различными брендами – старшая из знаменитых сестер Хадид – Джиджи – постоянно завалена работой. Но и на отдых девушка умеет найти время. Так, недавно она отправилась на несколько дней на горнолыжный курорт. А буквально несколько часов назад поделилась красочными "пляжными" снимками с Мексики. Джиджи лежит на солнце в ярко-желтом купальнике с откровенным декольте, на глаза кокетливо надвинута светло-бежевая шляпка с вышивкой.

Эффектная Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Серия снимков получилась достаточно сексуальной, что спровоцировало бурю комментариев. "Почему ты не хочешь быть моей девушкой? Джиджи, я тебя люблю", "Вы одна из самых красивых женщин в мире", "Малышка, ты такая красивая!", "Я очень надеюсь, что вы знаете, что вы действительно одна из самых красивых девушек внутри и снаружи", "Честно – идеал", "Мое солнышко, люблю тебя", "Горячо", "Желтый – это однозначно твой цвет", "Ты просто божественная"…

Были и те, кто пытался узнать, какого бренда купальник и шляпка. Но супермодель, которая далеко не всегда дает такую информацию, и в этот раз не стала отмечать бренды на фото. Как и не стала раскрывать причину своего пребывания в Мексике.

Она сделала короткую надпись-предупреждение: "Следи за своими поступками. Помни о spf". И этим и ограничилась.

Эффектная Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Но не меньше, чем соблазнительный купальник и формы звезды, внимание привлекает и естественная красота модели. Для похода на пляж девушка не использовала ни грамма косметики, кожа сияет красотой и молодостью, на ногтях нет лака… Видимо, Джиджи все-таки решила отдохнуть от съемок и ярких образов. К слову, популярная модель – большая поклонница качественного ухода за собой, но не раз признавалась, что цена средств не имеет для нее ключевой роли. По словам девушки, она давно заметила, что бюджетные марки отлично работают. И глядя на ее свежий вид, охотно верим.

Напомним, ранее Джиджи Хадид показала детские фото из личного архива.

Также Джиджи разработала линию солнцезащитных очков.