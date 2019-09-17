Стильная и стройная: Ирина Шейк блистает в Лондоне на показе Burberry

Ирина Шейк – главная звезда всех шоу Burberry и муза Рикардо Тиши. Так что новый показ бренда, который состоялся на Неделе моды в Лондоне, не мог обойтись без нее. В числе других моделей, представивших новую коллекцию сезона весна-лето 2020 под названием Evolution, были Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, а также культовая модель 90-х Агнесс Дейн. Сам дизайнер определил ее как эволюцию истории марки, вдохновленную прошлым и посвященную будущему.

Ирина на показе Burberry (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина демонстрировала необычного покроя костюм: светло-серые брюки из трикотажа, присобранные внизу, а также рубашку, полы которой напоминали платки с принтом и логотипом именитого бренда. Дополнение образа – мини-клачт, который она держала в одной руке, и ботильоны нежно-розового оттенка с контрастными вставками. Над минималистичным макияжем красавицы с акцентом на безупречный тон с золотистым сиянием и натуральные цвета работала звездная визажистка Пэт Макграт. А за прически отвечал культовый британский стилист по волосам Гвидо Палау.

Шоу Рикардо Тиши (видео: instagram.com/irinashayk)

"Эволюция"... Еще один знаковый момент от гения моей любви @riccardotisci17 Спасибо за то, что позволил мне стать частью твоего видения и истории @burberry", – как всегда трогательно подписала фото Ирина – преданная подруга Рикардо.

Ирина и Рикардо (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, дружба Шейк и Тиши завязалась еще в начале карьеры известной теперь по всему миру модели. Сама девушка рассказывала, что не ожидала встретить кого-то столь человечного в фешн-кругах, где царит конкуренция и вечная борьба за место под солнцем. Более того – именно Рикардо во многом сыграл ключевую роль в становлении Ирины как модели. Он стал доверять еще неизвестной красавице совместные проекты, которые в итоге обоим сыграли на руку. Сегодня пару связывает нежная дружба – они стараются всегда поддерживать друг друга. На страницах звезд в Instagram можно найти множество совместных постов, полных слов уважения и любви.