Взять на заметку: роскошная Ирина Шейк демонстрирует стильные вещи нового сезона

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель представляет новую коллекцию Burberry

Ирина Шейк представила новую рекламную кампанию. Она вновь стала лицом одной из самых прославленных в мире британских марок Burberry. Роскошная красавица примерила вещи из осенне-зимней коллекции этого года. Компанию знаменитой модели составила Джиджи Хадид и другие популярные модели.

Новая рекламная кампания снята в духе британского бренда (фото: instagram.com/irinashayk)

Фирменные тренчи с принтом бренда, длинные накидки с бахромой и металлическими деталями, юбки-миди с водолазками, костюмы-двойки сочного зеленого оттенка, яркие сумочки и туфли с каблуком необычной формы – вот что предлагает носить в будущем сезоне креативный директор дома Рикардо Тиши. Судя по тизеру, крупные серьги из «мятого» золота, аксессуары в форме кольца и жемчуг также никуда не денутся.

В ролике снялись многие популярные модели (видео: instagram.com/irinashayk)

Ирина опубликовала живописный ролик, действия которого разворачиваются на берегу моря. Модели медленно расхаживают по волнам, давая себя рассмотреть со всех сторон. «Наконец-то готово... Спасибо, моя любовь, Рикардо Тиши, за то, что снова сделал меня частью #BurberryGeneration», – сообщила модель своим поклонникам.

Новая коллекция марки, которая носит название #Tempest, как всегда, взбудоражила сеть. Одни пользователи не могли понять, что авторы хотели сказать данным роликом. Другие просто восторгались. Но сама Ирина получила массу комплиментов: «королева», «как всегда безупречна», «вау», «самая лучшая»…

В сториз Ирина добавила образ "погорячее" (фото: instagram.com/irinashayk)

Нужно признать, такой элегантный и весьма строгий образ действительно к лицу признанной красавице. Хотя обычно все мастера фешн-индустрии стараются сделать упор на ее сексуальность.

К слову, вторая звезда кампании – Джиджи Хадид – еще не похвасталась новой рекламной кампанией. Недавно девушка объявила о временном затишье в инста-жизни, сказав, что наслаждается выключенным телефоном. Также она не стала демонстрировать и съемку для американского Vogue, которую пока что показал только фотограф.