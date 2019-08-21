ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взять на заметку: роскошная Ирина Шейк демонстрирует стильные вещи нового сезона

Lite » Мода 21.08.2019 - 20:32
Взять на заметку: роскошная Ирина Шейк демонстрирует стильные вещи нового сезона
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель представляет новую коллекцию Burberry

Ирина Шейк представила новую рекламную кампанию. Она вновь стала лицом одной из самых прославленных в мире британских марок Burberry. Роскошная красавица примерила вещи из осенне-зимней коллекции этого года. Компанию знаменитой модели составила Джиджи Хадид и другие популярные модели.

Взять на заметку: роскошная Ирина Шейк демонстрирует стильные вещи нового сезона

Новая рекламная кампания снята в духе британского бренда (фото: instagram.com/irinashayk)

Фирменные тренчи с принтом бренда, длинные накидки с бахромой и металлическими деталями, юбки-миди с водолазками, костюмы-двойки сочного зеленого оттенка, яркие сумочки и туфли с каблуком необычной формы – вот что предлагает носить в будущем сезоне креативный директор дома Рикардо Тиши. Судя по тизеру, крупные серьги из «мятого» золота, аксессуары в форме кольца и жемчуг также никуда не денутся.

В ролике снялись многие популярные модели (видео: instagram.com/irinashayk)

Ирина опубликовала живописный ролик, действия которого разворачиваются на берегу моря. Модели медленно расхаживают по волнам, давая себя рассмотреть со всех сторон. «Наконец-то готово... Спасибо, моя любовь, Рикардо Тиши, за то, что снова сделал меня частью #BurberryGeneration», – сообщила модель своим поклонникам.

Новая коллекция марки, которая носит название #Tempest, как всегда, взбудоражила сеть. Одни пользователи не могли понять, что авторы хотели сказать данным роликом. Другие просто восторгались. Но сама Ирина получила массу комплиментов: «королева», «как всегда безупречна», «вау», «самая лучшая»…

Взять на заметку: роскошная Ирина Шейк демонстрирует стильные вещи нового сезонаВ сториз Ирина добавила образ "погорячее" (фото: instagram.com/irinashayk)

Нужно признать, такой элегантный и весьма строгий образ действительно к лицу признанной красавице. Хотя обычно все мастера фешн-индустрии стараются сделать упор на ее сексуальность.

К слову, вторая звезда кампании – Джиджи Хадид – еще не похвасталась новой рекламной кампанией. Недавно девушка объявила о временном затишье в инста-жизни, сказав, что наслаждается выключенным телефоном. Также она не стала демонстрировать и съемку для американского Vogue, которую пока что показал только фотограф.

Слишком горячо! Белла Хадид показала откровенные кадры в нижнем белье Пора за работу: Синди Кроуфорд показала, как трудится над фигурой
Новости Украины модамодельИрина Шейк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь