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Неотразима: Ирина Шейк покорила Нью-Йорк стильным выходом в роскошном платье

Lite » Мода 11.09.2019 - 19:20
Неотразима: Ирина Шейк покорила Нью-Йорк стильным выходом в роскошном платье
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель стала главной звездой шоу Oscar de la Renta

Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей в мире, которую стремятся пригласить к показам и рекламным кампаниям практически все известные бренды. Неделя моды в Нью-Йорке также не могла обойти ее стороной. В ночь на 11 сентября состоялся показ от культового бренда Oscar de la Renta, и Ирина стала его главной звездой.

Показ Oscar de la Renta (видео: instagram.com/irinashayk)

На подиум знаменитая красавица вышла в роскошном черном платье с пышной юбкой, длинным шлейфом и бантом на талии. Благодаря крою оно подчеркнуло безупречное тело звезды, ее стройные ноги и тонкую талию. Дополняли образ босоножки с тонкими ремешками, сережка в одном ухе, волосы, убранные на затылке в высокий хвост и нейтральный макияж.

"Я имела удовольствие встретить саму икону, #OscarDeLaRenta много лет назад... Сегодня для меня большая честь закрыть ваше шоу. Спасибо @tokibunbun и @fernandogarciam1205 за то, что пригласили меня", – написала Ирина под видео, которое выложила у себя на странице.

Неотразима: Ирина Шейк покорила Нью-Йорк стильным выходом в роскошном платьеИрина обожает роскошные наряды (фото: instagram.com/irinashayk)

В Instagram бренда также появилось видео с Шейк "в главной роли". Ролик они дополнили описанием коллекции нового сезона. "Коллекция #odlrspring2020 исследует латинские корни Oscar de la Renta через современный объектив. Смотрите полное шоу с подиума в Instagram в течение следующих 24 часов", – завлекают к просмотрам подписчиков.

Неотразима: Ирина Шейк покорила Нью-Йорк стильным выходом в роскошном платье

Шейк не сбавляет оборотов (фото: instagram.com/irinashayk)

В числе других моделей, демонстрирующих роскошные женственные наряды, отметилась и американская модель Кэндис Свейнпол. Один из самых знаменитых "ангелов" Victoria’s Secret в последнее время вернулась к активной деятельности. Только за последний месяц она побывала на множестве ивентов.

Неотразима: Ирина Шейк покорила Нью-Йорк стильным выходом в роскошном платьеНеотразима: Ирина Шейк покорила Нью-Йорк стильным выходом в роскошном платьеКэндис вернулась к активной светской жизни (фото: instagram.com/angelcandices)

К примеру, старалась не пропустить ни одного выхода на Венецианском фестивале, где демонстрировала свое совершенное тело и множество стильных нарядов. Затем появилась на фешн-мероприятии Fashion Media Awards, после чего блистала на вечере от американской версии журнала Harper's BAZAAR – Bazaar Icons. Также она участвует в показах.

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Новости Украины модамодельИрина Шейк
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