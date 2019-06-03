Стильная и необычная: роскошная Ирина Шейк блистает на обложке Vogue Гонконг

Ирина Шейк несколько дней назад заинтриговала поклонников необычной "секретной" съемкой, однако не стала уточнять, что именно это будет. И вот карты раскрыты – знаменитая модель украсила первую летнюю обложку Vogue Гонконг. Радостную новость Шейк сама сообщила поклонникам, опубликовав на своей странице в Instagram фото, коротко поблагодарив всю команду. Аня Зюрова, фешн-директор издания, также запостила обложку и написала: "Очень взволнована поделиться с вами нашей новой обложкой Vogue Hong Kong June с невероятной Ириной Шейк в @Burberry от Рикардо Тиши, стилизованной мной #AZAtWork. Снято @HugoComte в Беверли-Хиллз на закате – красивый и драматичный фон для летнего побега".

Ирина Шейк украсила новую обложку известного глянца (фото: .instagram.com/irinashayk)

Съемка действительно вышла необычной: в темных тонах, с долей драматизма. Ирина позирует на фоне бассейна в довольно простом образе: рубашке и брюках Burberry. Дополняют картину свободная укладка и естественный макияж. Тем не менее, лук получился весьма стильным и при всей простоте не смог скрыть обаяние и чувственность признанной красавицы. Фолловеры Ирины тут же оставили многочисленные восторженные комментарии:

Горжусь тобой, королева, продолжай жить своей мечтой

Великолепна

Ты как всегда шикарна

Восхитительная королева

Абсолютно совершенна

Ты богиня

Как же это красиво!

Идеал

Королева Ирина с очередной модной обложкой. Жить своей лучшей жизнью! Так горжусь тобой

Wow! Ира, тебе не хватало в Каннах

Твоя семья счастлива с такой супермамой и женой! Удачи и процветания, Ири

Очень интересно передано их видение лета. Душевно

Молодец, Ирина! Удачи вам во всем!

Натуральная красота

Съемка вышла весьма необычной (фото: instagram.com/HugoComte)

Нужно отметить, что Ирина уже много раз украшала обложки знаменитого глянца в разных странах, включая Vogue Russia, Vogue Espana, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Brasil, Vogue Japan и Vogue Mexico.

К слову, недавно в ролике для портала Vogue Paris Ирина рассказала о своих бьюти-секретах, фешн-предпочтениях и даже провалах.