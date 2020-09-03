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Стилист назвала топ-7 врагов женской фигуры

Автор: Марина Настевич

Неудачно подобранный образ может испортить даже идеальную фигуру

Неудачные приемы с одеждой могут испортить даже самую идеальную фигуру, которую мы так трепетно и усердно строим в спортзале. Стилист Катрин Дойл перечислила несколько "врагов" женской фигуры, которых лучше избегать при подборе образа.

У каждой женщины свои цели и не каждая из нас стремится выглядеть пропорционально, с подчеркнутыми достоинствами фигуры или визуально вытянутым ростом и ногами от ушей. И это нормально! Все мы разные.

При этом большинство в любом своем образе все же хотят выглядеть женственно, подчеркивая все свои достоинства, а не скрывая.

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Вещи могут визуально сильно изменить вашу фигуру не в лучшую сторону.

Топ-7 врагов женской фигуры:

Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀

Напомним, ранее стилист Вика Барва посоветовала осеннюю обувь на все времена, которая не выходит из моды.

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