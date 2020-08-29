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Всегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все времена

Суббота 29 августа 2020 20:13
Всегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все времена
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт предложила варианты базовой обуви, что не потеряет актуальности

Всего через несколько дней уже наступит календарная осень, а там уже не так долго и до холодов. Пора задуматься о более теплой обуви и при необходимости обновить гардероб. А если вы не хотите покупать обновки каждую осень, стоит обратить внимание на модели, которые, что называется, "вне времени" и всегда актуальны. Именно о такой обуви на осень рассказала стилист Вика Барва.

В целом всю обувь можно разделить на три категории:

Трендовая, модная обувь: высокая концентрация трендовых элементов в дизайне обуви – это может быть и отделка, и декор, и характерная фактура или цвет. Такая обувь очень сильно повышает градус стиля даже с самой простой одеждой, но и выходит из моды она гораздо быстрее, чем вторая группа.

Актуальная, базовая обувь (долгоиграющая): лаконичный дизайн, без излишнего декора, лишена трендовых элементов (чересчур грубого, дерзкого, броского, массивного или специфического материала).

Основной особенностью такой обуви является ее неизменность в разрезе кроя с течением долгого периода времени, многие модели вообще не меняются.

Всегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все временаВсегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все времена

Набор обувного гардероба не может быть одинаковым для всех, так как все мы живем в разных условиях, у всех разные предпочтения, образ жизни и природные данные. Выбирайте только то, что подходит именно вам.

Всегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все временаВсегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все времена


Такая обувь может становиться модной (трендовой) и тогда с развитием тренда к ее крою могут добавляться элементы и дизайн, который делает ее недолговечной.

Важно! За долговечность обуви отвечает крой (не цвет, фактура или принт).

Всегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все временаВсегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все временаВсегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все временаВсегда в моде: стилист посоветовала осеннюю обувь на все времена

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

И третья группа: устаревшая обувь. Чаще всего – это модная обувь прошлых лет, по которой отчетливо видно, что она была популярна тогда. Такая обувь не способна создать актуальный и современный образ, даже если все другие составляющие будут в духе современности.

Напомним, что ранее стилист Полина Рыжова научила выбирать ремень под любой образ.

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