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Стиліст назвала топ-7 ворогів жіночої фігури

Автор: Марина Настевич

Невдало підібраний образ може зіпсувати навіть ідеальну фігуру

Невдалі прийоми з одягом можуть зіпсувати навіть саму ідеальну фігуру, яку ми так трепетно і наполегливо будуємо в спортзалі. Стиліст Катрін Дойл перерахувала кілька "ворогів" жіночої фігури, яких краще уникати при підборі образу.

У кожної жінки свої цілі і не кожна з нас прагне виглядати пропорційно, з підкресленими достоїнствами фігури або візуально витягнутим зростом і ногами від вух. І це нормально! Всі ми різні.

При цьому більшість у будь-якому своєму образі все ж хочуть виглядати жіночно, підкреслюючи всі свої достоїнства, а не приховуючи.

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Речі можуть візуально сильно змінити вашу фігуру не в кращу сторону.

Топ-7 ворогів жіночої фігури:

Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀

Нагадаємо, раніше стиліст Віка Барва порадила осіннє взуття на всі часи, яке не виходить з моди.

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