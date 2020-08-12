Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

А задумывались ли вы, что многие казалось бы сложные вещи укладываются в простые алгоритмы? Умение правильно сочетать между собой предметы гардероба разных стилей – это искусство, которым может овладеть каждый, получив в итоге стильные аутфиты, достойные подражания. О том, как это сделать рассказала стилист Карина Каприэлова.



На примере смешения спорта и драмы она предложила разобрать сочетания вещей.

Драма - это все вещи, которые привлекают к себе внимание по форме, фактуре, фасонам и ярким цветам. Если видите, что-то яркое и необычное - это драма.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Про спортивный стиль рассказывать не нужно, только выделим актуальные спортивные вещи для текущего сезона:

Топы с подплечниками или майки

Джинсы slochy или прямые на завышенной талии

Джогеры

Джинсовая юбка

Шорты

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Алгоритм простой: миксуем актуальные спортивные вещи с демонстративными. Смешиваем эти вещи с драматическими и добавляем к ним актуальные аксессуары. Например:

Кожаную юбку или брюки со спортивной майкой. Обувь добавим спортивную или наоборот очень демонстративную.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Джинсы замикшируем с яркой обувью, цепями, трикотажным топом или необычной рубашкой.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Поло будем сочетать с юбкой с высоким разрезом или ассиметричного кроя. Можно с мини.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Джогеры надеваем с каблуками и худи или топом без лямок.

Джинсовую юбку сочетаем с модным топом или интересный рубашкой.

Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно носить джинсы скинни.