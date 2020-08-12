Стилист научила идеально сочетать самые модные стили сезона: урок от эксперта

Эксперт рассказала о миксе двух ультратрендовых стилей в одном образе
А задумывались ли вы, что многие казалось бы сложные вещи укладываются в простые алгоритмы? Умение правильно сочетать между собой предметы гардероба разных стилей – это искусство, которым может овладеть каждый, получив в итоге стильные аутфиты, достойные подражания. О том, как это сделать рассказала стилист Карина Каприэлова.
На примере смешения спорта и драмы она предложила разобрать сочетания вещей.
Драма - это все вещи, которые привлекают к себе внимание по форме, фактуре, фасонам и ярким цветам. Если видите, что-то яркое и необычное - это драма.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Про спортивный стиль рассказывать не нужно, только выделим актуальные спортивные вещи для текущего сезона:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Алгоритм простой: миксуем актуальные спортивные вещи с демонстративными. Смешиваем эти вещи с драматическими и добавляем к ним актуальные аксессуары. Например:
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно носить джинсы скинни.