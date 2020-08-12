Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

А чи замислювалися ви, що багато здавалося б складні речі укладаються в прості алгоритми? Уміння правильно поєднувати між собою предмети гардероба різних стилів - це мистецтво, яким може оволодіти кожен, отримавши в результаті стильні аутфіти, гідні наслідування. Про те, як це зробити розповіла стиліст Карина Капріелова.

На прикладі змішування спорту і драми вона запропонувала розібрати поєднання речей.

Драма - це все речі, які привертають до себе увагу за формою, фактурою, фасонів і яскравих кольорів. Якщо бачите, що щось яскраве і незвичайне - це драма.

Про спортивний стиль розповідати не треба, лише виділимо актуальні спортивні речі для поточного сезону:

Топи з подплечниками або майки-алколічкі

Джинси slochy або прямі на завищеною талії

Джогери

Джинсова спідниця

Шорти

Алгоритм простий: міксувати актуальні спортивні речі з демонстративними. Змішуємо ці речі з драматичними і додаємо до них актуальні аксесуари. наприклад:

Шкіряну спідницю або брюки зі спортивної майкою. Взуття додамо спортивне або навпаки дуже демонстративне.

Джинси заміксуємо з яскравим взуттям, ланцюгами, трикотажним топом або незвичайною сорочкою.

Поло будемо поєднувати зі спідницею з високим розрізом або асиметричного крою. Можна з міні.

Джогери надягаємо з каблуками та худі або топом без лямок.

Джинсову спідницю поєднуємо з модним топом або цікавою сорочкою.

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно носити джинси скінни.