Стиліст навчила ідеально поєднувати наймодніші стилі сезону: урок від експерта

Експерт розповіла про мікс двох ультратрендових стилів в одному образі
А чи замислювалися ви, що багато здавалося б складні речі укладаються в прості алгоритми? Уміння правильно поєднувати між собою предмети гардероба різних стилів - це мистецтво, яким може оволодіти кожен, отримавши в результаті стильні аутфіти, гідні наслідування. Про те, як це зробити розповіла стиліст Карина Капріелова.
На прикладі змішування спорту і драми вона запропонувала розібрати поєднання речей.
Драма - це все речі, які привертають до себе увагу за формою, фактурою, фасонів і яскравих кольорів. Якщо бачите, що щось яскраве і незвичайне - це драма.
Про спортивний стиль розповідати не треба, лише виділимо актуальні спортивні речі для поточного сезону:
Алгоритм простий: міксувати актуальні спортивні речі з демонстративними. Змішуємо ці речі з драматичними і додаємо до них актуальні аксесуари. наприклад:
Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно носити джинси скінни.