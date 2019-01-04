Стиль балерины: праздник тела в весенней коллекции Dior

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/dior)

Непреодолимая женственность в коллекциях ожидает нас с приходом весны

Легкие слои воздушных тканей, наложение и игра теней в платьях из шифона, изящно связанных в воздушную сетку - все это напоминает театральную постановку или балет. Коллекция весна-лето 2019 представляет прямую связь с работами самого Кристиана Диора, для которого почитание женского тела было руководящим принципом.

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/dior)

Поклонение женскому телу

Празднование женской божественной формы и современный балет послужили вдохновением новой коллекции бренда Dior.

«Моя работа связана с прославлением женского тела с помощью одежды и возможностью, которую она дает нам, когда мы представляем себя в глазах других, а также в наших собственных глазах», — рассказывает Мария Грация Кьюри, дизайнер дома Диор.

Нюдовые боди, летящие юбки, напоминающие балетные пачки, платья-сетки, а также брючные костюмы и просторные туники пришли на смену графичности и сторгим образам.

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/dior)

Сумочка балерины

Культовая сумка-седло в новых оттенках возвращается в коллекцию весна-лето 2019, теперь ее можно будет носить более изящно, перекинув через плечо. Сумка не изменит традиционной формы, однако, отображение балета она получит в виде оттенков нюд, темно-серых и оттенков румян.



Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/dior)

Женственные кроссовки

Новая нежная коллекция от именитого бренда полностью противопоставляется всему, что сейчас в тренде. Мешковатости и кричащим моделям овер-сайз противопоставляются мягкие линии драпировок и струящихся платьев, выполненных в пастельной цветовой палитре. А гипертрофированным кроссовкам ugly shoes, заполонившим магазинные полки — практически не заметные, похоже то ли на танцевальные джазовки, то ли на балетки, кроссовки, в которых можно не просто идти по жизни — танцевать.

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/dior)

Читай также, подборка сумок с невероятным дизайном, на что еще способна фантазия кутюрье.

Кроме того, модный женский журнал посоветовал всем одеваться как нигерийские стритстайлеры.

Кроме того мы писали о том, как натренироваться быть стильной и ловить завистливые взгляды.

Как носить анималистичный принт (видео: РБК-Украина)