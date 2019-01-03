Сумасшедшие сумки: топ-5 аксессуаров со странным дизайном

Фото: Иллюстративное фото (savasmilano.com)

Странные и необычные сумки набирают популярность в этом году

"Странность и необычность" — именитые дизайнеры как будто выбрали эти два слова девизом своих последних коллекций. Сумки перестали быть просто удобным местом для хранения необходимых вещей. Они стали арт-объектами, аксессуарами для съемок в Instagram или просто объектами для привлечения внимания окружающих. Чемоданы, сундуки, соломенные корзины, ведра, пластиковые коробки — они созданы выполнять не только утилитарную функцию, но и выражать эмоции и настроение владелица за счет разнообразных форм, декора, цвета и принта.

Сумка-гармонь

Сумочки от марки Gabriela Hearst часто становятся объектом всеобщего модного вожделения, но с этой сумкой другая история. Решиться носить аксессуар, похожий на музыкальный инструмент может не каждая модница. Хотя фешен-блогеры утверждают, что это всего лишь вопрос времени и скоро такие сумки станут обычным делом в луках стритствайлеров, мейнстримом эта форма еще не стала.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Сумка-корзинка

Сумку-корзину придумала еще в 60-х Джейн Биркин, в качестве материала она использовала обычную солому. Мода циклична, и корзинки опять на пике популярности, однако стиль ретро претерпел некоторые изменения и предстал в современной интерпретации.

Удивительная сумка-корзинка, совмещает в себе простоту и роскошь, дорогой замшевый материал, золотистую фурнитуру и каркас, как будто бы корзины для продуктов из супермаркета — невероятный микс.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Сумка-жилет

Если обычные поясные сумки уже надоели, как вам такой вариант? Сумка жилет легко справится с несколькими функциями: освободит вам руки и привлечет к себе массу внимания окружающих.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Сумка-камелия

Для женственного и легкого образа дизайнеры предлагают сумочку-ювелирное изделие. Когда-то "камелия" — украшение, выполненное в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях было очень популярным. Дизайнеры решили повторить успех и воплотить ее образ в сумочке. Как и само украшение, такая сумочка смотрится женственно и элегантно.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

Клатч-колор блок

Наиболее функциональный, но не менее экстравагантный клатч в стиле "колор блок" состоящий из пяти отделений. Его можно носить как с монохромным голубым образом, так и разбавить им любой скучный лук.

Фото: (instagram.com/nadia_ch_stylist)

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