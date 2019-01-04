Стиль балерини: свято тіла у весняній колекції Dior

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/dior)

Неприборкана жіночність в колекціях чекає нас з приходом весни

Легкі шари повітряних тканин, накладення і гра тіней в сукні з шифону, витончено пов'язаних в повітряну сітку - все це нагадує театральну виставу або балет. Колекція весна-літо 2019 представляє прямий зв'язок з роботами самого Крістіана Діора, для якого шанування жіночого тіла було головним принципом.

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/dior)

Поклоніння жіночому тілу

Святкування жіночої божественної форми та сучасний балет послужили натхненням нової колекції бренду Dior.

«Моя робота пов'язана з прославленням жіночого тіла за допомогою одягу і можливістю, яку вона нам дає, коли ми представляємо себе в очах інших, а також в наших власних очах», — розповідає Марія Грація Кьюрі, дизайнер дому Діор.

Нюдовые боді, спідниці, що летять, і нагадують балетні пачки, сукні-сітки, а також брючні костюми і просторі туніки прийшли на зміну графичності і сторгим образам.

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/dior)

Сумочка балерини

Культова сумка-сідло в нових відтінках повертається в колекцію весна-літо 2019, тепер її можна буде носити більш витончено, перекинувши через плече. Сумка не змінить традиційної форми, однак, відображення балету вона отримає у вигляді відтінків нюд, темно-сірих і відтінків рум'ян.



Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/dior)

Жіночні кросівки

Нова ніжна колекція від іменитого бренду повністю протиставляється всьому, що зараз в тренді. Мешковатості і кричущим моделям овер-сайз протиставляються м'які лінії драпіровок і суконь, виконаних в пастельній кольоровій палітрі. А гіпертрофованим кросівкам ugly shoes, які заполонили магазинні полиці — практично не помітні, схожі чи то на танцювальні джазовки, то на балетки, кросівки, в яких можна не просто йти по життю — танцювати.

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/dior)

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Крім того, модний жіночий журнал порадив усім одягатися як нігерійські стритстайлеры.

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