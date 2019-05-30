Совершенна: чувственная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует новую коллекцию нижнего белья

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая, помимо модельной карьеры, активно развивает другие виды деятельности. Она увлекается разработкой дизайна одежды, а также вовсю погрузилась в создание продуктов для своего косметического бренда Rose Inc. Помимо этого, она регулярно снимает для этого проекта видео с демонстрацией различных видов макияжа и образов. А несколько часов назад бывший «ангел» Victoria's Secret порадовала поклонников новым горячим постом. Британка анонсировала очередную коллекцию нижнего белья, созданную ею для известного бренда Marks & Spencer.

Роузи Хантингтон-Уайтли в новой фотосессии (фото: instagram.com/rosiehw)

В серии горячих фото она лежит на полу роскошно обставленной комнаты и демонстрирует не только изысканные кружевные вещи, но и безупречную фигуру. «Скоро... Моя новая коллекция нижнего белья @marksandspencer #RosieForAutograph», – написала супермодель. И реакция поклонников не заставила себя долго ждать.

Модель буквально взорвала сеть (фото: instagram.com/rosiehw)

Ты просто богиня

Ты самая горяча мама навсегда

Русалка

Я хочу всю эту коллекцию

О, черт! Ты прекрасна

Ангел!

Не могу дождаться, чтобы потратить всю зарплату там

Боже, какая красивая

Просто невероятная, желаю прекрасного дня или вечера

Идеал

Восхитительна

Жаль, что я не Стэтхем

Девушка-мечта

Люблю тебя!

Роузи часто снимается в рекламе купальников и нижнего белья (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, супермодель как-то призналась, что поддерживать себя в форме ей помогают достаточно простые правила. Так, она исключила из меню сахар, мясо и глютеносодержащие продукты. Также старается избегать кофе и алкоголя. По словам знаменитости, придерживаться таких правил было нелегко, но результат в виде слаженного пищеварения и сияющей кожи того явно стоит. Помимо питания, Роузи много времени уделяет физической активности. Ежедневно ее день включает не только прогулки с сыном, но и занятия йогой, пилатесом или каким-либо другим видом силовой нагрузки.

