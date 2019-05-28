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Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок лета

Lite » Мода 28.05.2019 - 20:29
Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок лета
Роузи Хантингтион-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель демонстрирует образ total white

Роузи Хантингтион-Уайтли обожает белый оттенок. 32-летняя британка регулярно радует поклонников стильными образами, включающими этот цвет. А в преддверии лета таких образов стало еще больше.

Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок летаУроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок лета

32-летняя красавица регулярно радует поклонников стильными нарядами (фото: instagram.com/rosiehw)

Так, несколько часов назад знаменитая красавица представила новый ансамбль total white. Нежное шелковое платье в бельевом стиле она дополнила кремового оттенка жакетом и утонченными босоножками. В руках Роузи держит атласный клатч, а на шее и в ушах у нее поблескивают изысканные украшения с драгоценными камнями.

Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок летаРоузи показала очередной ансамбль в нежных тонах (фото: instagram.com/rosiehw)

Такой стильный ансамбль не могли не оценить ее поклонники. Они буквально взорвали сеть восторженными комментариями.

  • Ты прекрасна!
  • Мне нужен этот восхитительный наряд
  • О боже, этот образ!
  • Всегда классическая и шикарная
  • Девушка-мечта
  • Прекрасная Роузи
  • Эксклюзивно! Прекрасно! Божественно!
  • Вау!
  • Великолепно!
  • Ты просто леди
  • Ох, ты так прекрасна
  • Куколка
  • Мне нравится этот образ с ног до головы
  • Самая прекрасная и элегантная
  • Мне нравится каждая деталь

Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок летаРоузи – источник вдохновения и хорошего настроения для своих подписчиков (фото: instagram.com/rosiehw)

Кстати, Роузи уже давно подметила, что ее подписчики любят ее посты с нарядами. Иногда девушка специально для них делает целые подборки. Также она как основательница своего косметического бренда Rose Inc. вдохновляет поклонников разнообразными вариациями макияжа. Супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret имеет огромный опыт работы с лучшими визажистами и давно переняла у них массу профессиональных секретов. Так, она сама может удачно подобрать макияж под любой из созданных ею образов. А также на легко и доступно объяснить это своим фанам.

Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок летаРоузи со своим любимым мужчиной Джейсоном Стэтхемом (фото: instagram.com/rosiehw)

Еще одна любимая тема с тех пор, как она родила своему возлюбленному Джейсону Стэтхему сына – материнство. Так, на день Матери, который отмечался 13 мая, она поделилась целой серией снимков с малышом, наконец показав его личико.

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