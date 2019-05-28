Уроки стиля: Роузи Хантингтион-Уайтли показала, как носить главный оттенок лета

Роузи Хантингтион-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Супермодель демонстрирует образ total white

Роузи Хантингтион-Уайтли обожает белый оттенок. 32-летняя британка регулярно радует поклонников стильными образами, включающими этот цвет. А в преддверии лета таких образов стало еще больше.

32-летняя красавица регулярно радует поклонников стильными нарядами (фото: instagram.com/rosiehw)

Так, несколько часов назад знаменитая красавица представила новый ансамбль total white. Нежное шелковое платье в бельевом стиле она дополнила кремового оттенка жакетом и утонченными босоножками. В руках Роузи держит атласный клатч, а на шее и в ушах у нее поблескивают изысканные украшения с драгоценными камнями.

Роузи показала очередной ансамбль в нежных тонах (фото: instagram.com/rosiehw)

Такой стильный ансамбль не могли не оценить ее поклонники. Они буквально взорвали сеть восторженными комментариями.

Ты прекрасна!

Мне нужен этот восхитительный наряд

О боже, этот образ!

Всегда классическая и шикарная

Девушка-мечта

Прекрасная Роузи

Эксклюзивно! Прекрасно! Божественно!

Вау!

Великолепно!

Ты просто леди

Ох, ты так прекрасна

Куколка

Мне нравится этот образ с ног до головы

Самая прекрасная и элегантная

Мне нравится каждая деталь

Роузи – источник вдохновения и хорошего настроения для своих подписчиков (фото: instagram.com/rosiehw)

Кстати, Роузи уже давно подметила, что ее подписчики любят ее посты с нарядами. Иногда девушка специально для них делает целые подборки. Также она как основательница своего косметического бренда Rose Inc. вдохновляет поклонников разнообразными вариациями макияжа. Супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret имеет огромный опыт работы с лучшими визажистами и давно переняла у них массу профессиональных секретов. Так, она сама может удачно подобрать макияж под любой из созданных ею образов. А также на легко и доступно объяснить это своим фанам.

Роузи со своим любимым мужчиной Джейсоном Стэтхемом (фото: instagram.com/rosiehw)

Еще одна любимая тема с тех пор, как она родила своему возлюбленному Джейсону Стэтхему сына – материнство. Так, на день Матери, который отмечался 13 мая, она поделилась целой серией снимков с малышом, наконец показав его личико.