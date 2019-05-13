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Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

Lite » Мода 13.05.2019 - 20:31
Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: www.instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

32-летняя модель отпраздновала день матери

Роузи Хантингтон-Уайтли успешно совмещает карьеру модели, ведение собственного бизнеса и роль заботливой жены и любящей мамы. Своего первенца от гражданского мужа Джейсона Стэтхема супермодель родила в 2017-м году. С тех пор на ее странице в Instagram регулярно появляются трогательные снимки с малышом Джеком Оскаром. Правда, Роузи старается по минимуму показывать мальчика, видимо, оберегая от недоброжелателей. Так что за эти почти 2 года поклонники еще не сумели толком его рассмотреть.

И вот на День матери, который состоялся 12 мая, она не удержалась.
Знаменитая красавица опубликовала несколько фото: на одном она еще беременна, а на двух других обнимает свое маленькое чудо. И в этот раз на одном снимке отлично видно смеющееся личико малыша.

Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыномЛюбовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыномРоузи Хантингтон-Уайтли трогательно поздравила всех мам с праздником (фото: instagram.com/rosiehw/)

Многочисленные поклонники звезды тут же принялись комментировать фото, отметив заодно, что малыш похож на знаменитую маму.

  • "Это божественно"
  • "Детка! Ты Чудо-Женщина! С днем матери"
  • "Драгоценный"
  • "Это так мило"
  • "Душечки"
  • "Чистая любовь"
  • "О, это так мило"
  • "Невероятно"
  • "Ему повезло, что ты его мама"
  • "Я надеюсь, что однажды вы опубликуете естественную фотографию без фильтра с вашим ребенком! Я уверен, что вы будете еще красивее без этой косметики"
  • "Самое милое фото в жизни"
  • "Восхитительная мама"
  • "Вы все трое похожи"

Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

Супермодель начала активно работать уже спустя несколько месяцев после родов (фото: instagram.com/rosiehw/)

К слову, Роузи, как и многие ее коллеги по подиуму, не стала засиживаться в декрете. Она сумела максимально быстро вернуться в форму и уже спустя несколько месяцев после родов отправилась на съемки для рекламы купальников. Также она вовсю работает над новым проектом – собственной косметической линией Rose Inc, принимает участие в фотосессиях и съемках для глянцевых журналов, успевает постить подборки стильных луков и даже работать над дизайном одежды.

Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

32-летняя звезда в новой реколамной кампании белья для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw/)

На днях она также представила новую линию Rosie for Autograph для Marks & Spencer – над дизайном моделей для этой коллекции она работает самостоятельно. Девушка позирует в сексуальном черном нижнем белье и чулках. И выглядит, безусловно, не хуже, чем до беременности.

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