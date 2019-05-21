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Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье

Lite » Мода 21.05.2019 - 20:29
Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье
Роузи Хантингтон-Уайтли (Фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

32-летняя супермодель представила линию нижнего белья M&S

Роузи Хантингтон-Уайтли уже давно является лицом Marks & Spencer. Также знаменитая британка участвует в разработке нижнего белья, одежды и парфюмов собственной линии Rosie for Autograph для бренда. На днях она представила очередную серию ярких работ – новая коллекция нижнего белья, которую создавала Роузи, вышла нежной, чувственной и стильной. Модель запостила кадры у себя в Instagram с эмоциональной подписью: "Так невероятно влюблена в мою новую летнюю коллекцию женского белья и пижам #RosieForAutograph. Ищите в магазинах и онлайн только @marksandspencer".

Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем бельеОсторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье

Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье

Роскошная модель в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/rosiehw)

Для съемки Роузи выбрала несколько различных комплектов белого, изумрудного, розового оттенков. Были и модели с ярким летним цветочным принтом. Образ Хантингтон-Уайтли на всех кадрах дополнила тонкая цепочка с практически невесомым кулоном, крупные серьги, идеальная укладка-волна, а также чувственный макияж с легкими smoky, накладными ресницами и сияющей кожей.

Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье

В новой кампании Роузи выступила содизайнером и моделью (фото: instagram.com/rosiehw) 

Многочисленные поклонники высоко оценили новые комплекты и красоту модели.

  • Какая красота!
  • В любви с тобой! Сейчас и навсегда!
  • Какая абсолютная богиня
  • Замечательно
  • Идеальна
  • Возвышенно
  • Ты такая горячая
  • Зеленый просто захватывает дух, потрясающе
  • Какой же Джейсон счастливчик!

Полной мерой продемонстрировать красоту новой коллекции помогла и безупречная фигура 32-летней супермодели. Девушка обожает спорт, занимается йогой, любит пешие прогулки и вообще – здоровый образ жизни. А потому возлюбленная Джейсона Стэтхема всегда находится в идеальной форме. К слову, во время беременности она также практически не набрала лишние килограммы, относительно быстро вернулась к прежнему весу и сразу же начала сниматься для рекламы купальников.

Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье
Супермодель обожает вдохновлять поклонников на стильные образы (фото: instagram.com/rosiehw) 

К слову, Роузи обожает составлять разнообразные стильные образы и демонстрировать поклонников. В ее микроблоге целая серия вдохновляющих подборок. 

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